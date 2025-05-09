İktidar fikir değil artık sadece kriz üretiyor

Buse İlkin YERLİ

Halkın Saray rejimine karşı artan itiraz dalgası ile birlikte başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleri bulunduğu her alanda direnişini sürdürüyor.

19 Mart Saray darbesinin ardından yükselen toplumsal muhalefetin etkilerini ve rejimin yol haritasını Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy BirGün TV’ye şöyler değerlendirdi: “Bu yarattıkları süreç, ülkeyi getirdikleri yer itibariyle Türkiye'de muhalefetin işi zor ama iktidarın işi çok daha zor durumda. Zannettikleri gibi muhalefette bütün bu haksızlıklar karşısında bir paralize olma hali olmadığı gibi, sonuca güçlü bir sınav verdi.

Bunun ilk evresi Saraçhane önünde başlayan ve yurdun birçok yerine devam eden sokaktaki itirazlardı. O da çok doğru bir zamanda durdurulup sonrasında mitinglerle bu süreç sadece gençliğin, sadece öğrencilerin bir itirazı olmaktan çıkarılıp toplumun daha geniş kesimlerine yayılmış oldu. Artık yeni eylemler gördüğünüz üzere çiftçiden, işçiden veya diğer halk kesimlerinden, memurdan, emekliden geliyor. Bu yüzden iktidar bu süreçten henüz istediğini alabilmiş değil.

CHP’nin 19 Mart’tan sonra benimsediği performansını halk nasıl değerlendiriyor?

Takdir edersiniz ki araştırma şirketleri çok sayıda başlığı çalışıyor. Bu başlıklardan bir tanesi de oy verilen partilerden memnun olma hali. Muhalefetin seçmenin verdiği partiden memnun olma hali, en başta da CHP’de bu beklenildiği gibi hükümetin umduğu bir durumun tam tersini bize gösteriyor. Üstelik bir o kadar da kararlı bir muhalefet kitlesi söz konusu. Öte yandan yapılan açıklamalar, kanıt diye paylaşılan şeylerin altının tamamen boş olması, toplumun vicdanında büyük bir soruna dönüşüyor. Bu zannedildiği gibi sadece muhalefete oy veren seçmenin vicdanında değil, iktidara oy veren seçmenin tamamında olmasa da anlamlı sayılacak bir kısmında da bu iddiaların altının boş olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla o 60-40 bloğunda, muhalefet-iktidar arasındaki blokta yeniden muhalefete doğru bir geçiş yaşanıyor.

İktidar kendi destekçilerini kaybediyor diyebilir miyiz?

Çekirdek kısmı duruyor ama iktidara oy veren ve çok büyük bir angajmanı olmayan, aidiyet duygusu olmayan ama tercihlerinde iktidarın daha ağır bastığı seçmen grubunda bir sorgulanma, bir vicdana yük olma haliyle karşı karşıyayız. Özellikle sadece Sayın İmamoğlu değil, ilçe belediye başkanları da tutuklandı. Onlarda da büyük çoğunluk kararların siyasi olduğunu düşünüyor. Hukuka dayalı bir yargılamanın olmadığını düşünüyor.

Röportajın tamamı BirGün TV’de.