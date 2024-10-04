İktidar halkın değil patronların partisi

Emek Servisi

Türkiye’nin dört bir yanından, 21 farklı iş yerinde grev yapan işçiler Emek Partisi’nin (EMEP) çağrısıyla Meclis’te basın toplantısı düzenledi. İlk etapta Meclis’e alınmayan işçiler engelleri aşarak içeri girmeyi başardı. 77 gündür direnen Polonez işçileri, Bekaert işçileri, 167 gündür grevde olan Mersen işçileri ve 14 gündür grevde olan Tarkett işçileri, 8 gün boyunca yürüyerek Ankara'ya gelen Fernas Maden işçileri, başta olmak üzere hak arayan işçiler EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İşçiler, iş yerlerinde yaşadıkları sorunları ve eylemlerini anlattı. EMEP Milletvekili Karaca, işçilerle düzenlenen basın toplantısında "Meclis'in kapılarının işçilere kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Meclisin sözünün bugün işçi ve emekçilerin sürdürdüğü mücadelenin bir alanı olması için sözümüzü kurmaya devam edeceğiz. Ülkenin dört bir tarafında direnişte olan işçiler birlikte sürdürdükleri direnişle çok şey öğreniyor. Ama görüyoruz ki patronların keyfi ve çıkarı yasaların üstünde" ifadelerini kullandı.

As Plastik işçisi Savaş Çakmak ise “Türkiye’de sendikalı olmak çok kolay ama sendikalı kalabilmek bedel ödemeyi gerektiriyor. İşçilerin sesini duymayanlar bugün Ankara’da da duymadı. İşçinin hafızası güçlüdür, sabırlıdır işçi sınıfı. Yapılanı unutmaz. Emeğin iktidar olduğu günleri dört gözle bekliyoruz. Uzak değil” dedi. Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Fernas Maden işçisi Erdinç Demirtaş ise “Kurtuluş Parkı’nda kalıyoruz. Bu iş çözülene kadar Ankara’yı terk etmeyeceğiz. İktidar partisi patron partisi oldu, patronlar yönetiyor. Buna karşı olmamız lazım. Birleşelim, eylemlerimizi toplu yapalım. Gücümüzü birleştirmeliyiz” diye konuştu.