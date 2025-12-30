İktidar hazırlığa başladı: Emekli aylığına düzenleme yolda

Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta açıklanacak. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli olacak. Ancak milyonlarca emekli en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını merak ediyor.

Ankara’dan aldığı kulislerle bilinen SGK Uzmanı İsa Karakaş bu yönde aldığı bilgileri paylaştı. YouTube kanalında bilgi veren Karakaş hem muhalefetin hem de iktidar kanadının bu yönde çalışmalar yaptığını aktardı.

MUHALEFETİN ÖNERİSİ

Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere değinen Karakaş, "Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor" dedi.

TORBA KANUN HAZIRLIĞI

İktidar kanadındaki gelişmelere de yer veren Karakaş, "Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli aylığıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor" dedi.