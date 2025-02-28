İktidar hezimet yaşayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gel Seç, Tarihe Geç” isimli program kapsamında Cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile birlikte Önseçim Toplantısı öncesinde milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi’ndeki kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, İmamoğlu toplantıda, “Ülkeyi yönetmeye hazırım” dedi. İmamoğlu’nun, “Amacım koltuk değil” mesajını da verdiği ve “Benim tek derdim, iktidarın yerle bir ettiği ilkeleri yeniden tesis etmek, eğitim, sağlık ve adalet alanlarını yeniden inşa etmek” dediği de kaydedildi.

BAŞLIYORUZ MESAJI

CHP kaynakları, Özel’in ise toplantıda, parti içi tartışmaların 27 Şubat itibarıyla geride bırakılması gerektiğini kaydederek, “İktidar yürüyüşüne başlıyoruz” mesajını verdiğini söyledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ön seçime yönelik eleştirilerine karşın partinin kararına saygı duyacağını milletvekillerine aktaran Özel’in, “Sizlerden de partiyi tartıştıracak söz ve davranışlardan uzak durmanızı bekliyoruz” dediği sürüldü. Toplantıda, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime katılımın artırılması için milletvekilleri görevlendirildi. Bu kapsamda milletvekillerinin, görevlendirildikleri bölgede ön seçime kadar saha çalışmaları yürüteceği ve “Örgütün motivasyonunu diri tutmaya çalışacağı” bildirildi.

Toplantıda kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasını eleştirerek konuşmasına başladı. İktidarın, sandıkta tarihin en büyük hezimetini yaşayacağını belirten İmamoğlu, “Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

“MESELE İMAMOĞLU DEĞİL”

Türkiye’nin, “Yeni rotasını tayin etmenin eşiğinde olduğunu” kaydeden İmamoğlu’nun konuşması satır başları ile şöyle: “Benim hakkımda 25 yıl hapis cezası istiyorlar, siyasi yasak istiyorlar, partimizin kurultayını iptal etmek ve kayyum atamak için süreç takibi yapıyorlar. Zavallılar, çaresizler, acizler... Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Bu salonda kaç tane Ekrem İmamoğlu var biliyor musunuz?

“ŞAFAK SÖKÜYOR”

Müsterih olun, şafak söküyor. Bu düzeni yeniden değiştirmek, Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere yükseltmek için yolculuğa çıkıyoruz. Bu yeni döneme milletin yoksullaştırılmış, adaletten uzaklaşmış, ekonomisi güçsüz bir ülke olarak giriyoruz. Ekonomiyi düzeltmenin tek yolunun tek yolunun ülke ülke gezip para bulmak olduğunu düşünüyorlar. Türkiye’nin artık bu tarz siyasi oyunlarla, hukuki baskılarla, koltuğunu korumak için üretilen siyasi çatışmalara vakit ayıracak tek bir dakikası bile kalmamıştır. Birilerinin koltuk ihtirasları ve yargı kumpasları varsa bizim insanımızın da vicdanı ve onların tahmin edemeyeceği kadar güçlü hafızası var. Milletimiz egemenliğin gerçek sahibi olduğunu gösterecek, önündeki tüm engelleri güçlü iradesiyle ortadan kaldıracaktır."

ERDOĞAN’A YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasından sonra kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ayağını denk al" sözlerine yanıt veren Özel, "Bu Cumhuriyet’i kuran Atatürk’ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan" diye konuştu. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devleti milletin karşısına dikerseniz, devletle milleti yarıştırmaya kalkarsanız her zaman olduğu gibi millet kazanır. Hem kendisine karşı hem de bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi kaybetmemiş olan bir rakipten kurtulmak için kurduğu planı, kumpası görüyoruz. Bugünden başlayarak buna itirazımızı yükseltiyoruz.

HODRİ MEYDAN

Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın, bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın? Beyefendi, ikimizde birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Tanktan, toptan değil, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran bu Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin genel başkanını da, bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan.”

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BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, dün sabaha karşı saat 04.00’te evi basılarak gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararının ardından belediye binası, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından bariyerlerle abluka altına alındı.Karara tepki gösteren CHP Lideri Özgür Özel, “Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Herkes bilsin ki, saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız" dedi.

Alaattin Köseler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Ekrem Başkanımızın Ankara’da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Ne yaparsanız yapın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" diye konuştu.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET

Öte yandan CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili AKP’li İsmail Erdem’e hakaret ettiği iddiasıyla iddianame düzenlendi. 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Yeğin, "Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz" dedi.

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BİLİRKİŞİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Söz konusu iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması talep edildi.

Öte yandan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmalarına ilişkin, “YÖK bu diplomaları yıllarca onayladı, Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır” dedi. Bugün Kıbrıs’ın haberine göre, Akpınar, "GAÜ olarak konuşacak olursam Ekrem Bey Kıbrıs’ta okumuş daha sonra bizden ayrılmıştır. Bizimle ilgili olan kısım ‘o dönem GAÜ tanınmıyordu’ ibaresidir. Bu tamamen yanlıştır. Ekrem Bey’in yatay geçişi yasaldır” dedi.