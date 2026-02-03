İktidar için her şey seçime kadar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle hafta boyunca bölgede olacak.

Bölge ziyaretlerine Osmaniye’den başlayan Özel, burada açıklamalarda bulundu.

İktidara tepki gösteren Özel, "Bu iktidar, depremin öncesinden tüm kaynaklara rağmen hazırlıkları yapmayan, deprem sırasında üç gün boyunca üstüne düşeni yapmayan, depremden sonra da iyileştirme faaliyetlerini yapmayan bir iktidardır" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da tepki gösteren Özel, "Bana, ‘Depremden sonra neredeydin?’ diyen Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise 26’sı o günkü görevi olan Grup Başkanvekili olarak, 23’ü de Genel Başkan olduktan sonra toplam 49 kez gitmiş. Bugün 50’ncidir" ifadelerini kullandı.

270 BİN KİŞİ KONTEYNERDE

Özgür Özel, "Üç yılın sonu oldu, ‘Vereceğim, yapacağım’ dediği evlerin yüzde 70’ini yaptı, 11 ilimizde toplam 270 bin kişi konteynerde kalıyor" diye konuştu.

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle:"Öyle acılar yaşadık ki o acı unutulmaz. Depremde evi yıkılmış, elindeki cep telefonunun şarjı bitti, bitecek. O cep telefonuyla hayata tutunan depremzedenin cep telefonuna IBAN attılar. Çadır yoktu. Kızılay’ın çadır sattığını gördük. O yüzden bu iktidar depremin öncesinden tüm kaynaklara rağmen hazırlıkları yapmayan, deprem sırasında üç gün boyunca üstüne düşeni yapmayan, depremden sonra da iyileştirme faaliyetlerini yapmayan biri iktidardır.

Sanki deprem konutunu kendi cebinden yapmış gibi ve sanki yıllarca toplanan vergileri zamanında yapmış da yaptığı evler hiç yıkılmamış gibi ve yıkılanların yerine yapılanları milletin parasıyla, devletin parasıyla yapılmamış gibi kendi özel eseri gibi anlatıyor.

Hadi anlatıyorsun. Sen ne söz verdin depremin ertesi günü? Dedin ki ‘Bir yıl içinde 650 bin konutu yapıp ben vereceğim. Oyu bana verin. Yeni bir hükümet alışana kadar aylar, yıllar geçer. Onlar yapamaz’ dedin. Ne oldu? Bir yılın sonunda biz buradaydık. Bir yılın sonunda ‘Bitecek’ dediği evlerin yüzde 2.7’si bitmişti. İki yılın bittiği gün buradaydık ‘Bitecek’ dediği evlerin yüzde 30’u bitmişti. Üç yıl doluyor ve ben bugün konuşuyorum. Osmaniyeli oradan bağırıyor, ‘Daha bitmedi konteynerde kalan var.’ Üç yılın sonu oldu, ‘Vereceğim, yapacağım’ dediği evlerin yüzde 70’ini yaptı, 11 ilimizde toplam 270 bin kişi konteynerde kalıyor. Osmaniye’de ağır hasarlı 14 okuldan 8’i bitti. 6 okul şantiye. Aile sağlığı merkezleri, birinci basamak merkezlerinde hekim, hemşire, yardımcı personel açığı büyük bir sıkıntıdır. Bunların üzerinde durmak lazım.

‘MÜCADELE EDEREK SİYASET YAPACAĞIZ’

Biz şimdi buradan çıkıp, bütün deprem bölgesini dolaşacağız. Oturarak siyaset yapmaya değil, sokakta mücadele ederek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Yalanların, iftiraların üstüne üstüne yürüyeceğiz. Eninde sonunda milletimizin rızasıyla iktidarı değiştireceğiz."

EKREM İMAMOĞLU: FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİLER

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren bir video paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında "Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor" dedi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"2018’den 2026’ya… “Freni patlamış kamyon” gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz. Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi.

Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur. Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz.’’