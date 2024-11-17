İktidar kahramanlık hikâyesi çıkarıyor

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame 16 Ekim’de kabul edildi.

Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Kamuoyunda infial yaratan skandala, toplumun tüm kesimleri tepki gösterdi. CHP kaynakları, CHP'nin de avukatlar ve hakimlerden oluşan bir heyet ile davaya müdahillik talebinde bulunacağını söyledi. Kendilerine, skandalın tespit edilebilen tarihten çok daha eskiye dayandığına yönelik bilgiler geldiğini anlatan CHP’liler, iktidarın ve ortağı MHP’nin skandaldan kahramanlık öyküsü çıkarmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Yenidoğan Çetesi’nin imza attığı skandalın, AKP iktidarlarında giderek tırmanan sağlıkta sermayenin ağırlığından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini kaydeden CHP'liler, “Skandalda sorumluluğu bulunan üst düzey kamu görevlilerinin de üzerine gidilmeli. Bu dosya, yalnızca bir çetenin işiymiş gibi kapatılmamalı” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, skandalın yaşandığı yıllarda İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunun altını çizen CHP kaynakları, şunları aktardı: “Memişoğlu, skandal yaşanırken olan bitenden habersiz miydi? Bize gelen bilgiler, bu olayın 2011 yılına kadar uzandığını gösteriyor. Mağdur sayısının, tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. İktidarın sağlık sektörünü piyasaya teslim eden politikalarını bir kenara bırakamayız. Denetimsizliği bir kenara koyamayız. AKP’nin, ‘Üzerine gittik, sorumluları açığa çıkardık’ üzerinden yaratmaya çalıştığı kahramanlık öyküsüne izin veremeyiz. Bu olayın sorumluları arasında kamu görevlileri ve üst düzey bürokratların olduğunu da unutmamalıyız."

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DAVAYA HEYET

Edinilen bilgiye göre CHP, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın da aralarında olduğu bir heyet ile davaya müdahil olacak. Talebin reddedilmesi üzerine talep, Şahbaz’ın yöneticiliğini yaptığı Kadın ve Aileyi Koruma Derneği üzerinden gerçekleştirilecek. 18 Kasım Pazartesi günü görülecek davaya CHP, kalabalık bir heyetle katılacak.