İktidar komisyonu aracı kılmak istiyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 20’inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı, TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş açtı.

Kurtulmuş, ortak rapor yazım aşamasını da “Hayati eşik” olarak nitelendirdi. Komisyonun çalışmalarının TBMM Genel Kurulu’ndaki çalışmalara da örnek olacağını söyleyen Kurtulmuş, ortak raporun tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

RAPOR KAPSAYICI OLMALI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de barışın inşa edilmesi sürecinin sonrasında atılacak adımların önemli olduğunu dile getirerek, “Ortak raporun sağduyu ve kapsayıcı şekilde kaleme alınmasını talep ediyorum” diye belirtti.

TEK BİR YASA YETMEZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin raporunda Türkiye’nin temel sorunlarına değinildiğini dile getirerek, şunları anlattı:

“Bu komisyon kurulurken Türkiye'de terörü kalıcı olarak bitirme ihtiyacı olduğu konusunda uzlaştık. Ama bunu tek başına bir yasa ile yapamayacağımızı, aynı zamanda hukuk devletini güçlendirmemiz gerektiğini hep söyledik. Bu komisyonun görevinde de bunu tanımladık. CHP, kalıcı barış için bir daha hiç kimse eline silah almasın diye yapılması gereken yasal düzenlemelerin de öncüsü olacaktır. Ama bütün bunlar yapılıyor iken bizim Türkiye’nin önüne gerçekten nitelikli ve dolu bir metin koymamız gerekmektedir.”

BEŞTAŞ’TAN ELEŞTİRİ

DEM Partili Meral Danış Beştaş ise isim vermeden CHP’nin raporunu ve önerilerini eleştirdi. Komisyonun, “Her şeyi yapmasının” mümkün olamayacağını kaydeden Beştaş, “Onlarca sayfa rapor yazarak süreçle ilgili bir şey söylememek, somut öneri ortaya koymamak doğru değil” dedi.

EMİR’DEN YANIT

CHP’li Emir ise Beştaş’ın eleştirilerini şu sözlerle yanıtladı:

“Raporumuzda Kürt sorunu da var Kürt de var ve Türk'ün de Kürt'ün de yaşadığı temel sorunlar var. ‘Bu sorunları şimdi konuşmayalım’ demeyi doğru ve insaflı bulmuyoruz. Biz raporda, 'TMK değişsin, terör tanımı yeniden yapılsın' dedik. Bundan rahatsızlık neden?

İfade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünün, haksız tutuklamaların kaldırılması taleplerimiz var. Raporumuzda, hak ve özgürlükleri kısıtlanan herkes için öneriler var. Burada, ‘Kürt sorunu var’ diyemeyen Cumhur İttifakı partileri var. Onların önerileri yeterli bulunuyor, ama CHP’nin önerileri tatmin edici bulunmuyor. Ben bunu anlamıyorum.”

ÇALIŞMA SÜRESİNE UZATMA

Komisyonun kapanış konuşmasında Kurtulmuş, komisyonun 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek çalışma süresinin Mart 2026’ya kadar uzatılmasını oyladı. Komisyonun çalışma süresi, oybirliği ile uzatıldı.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ortak raporun Ocak 2026'nın ortasında nihai haline ulaşmasının beklendiğini belirtti. Kurtulmuş, "Bütün meseleyi bu komisyon çözemez. SDG'ye silah bıraktıracak bu komisyon değil" ifadesini kullandı.

ELLE TUTULUR BİR ŞEY YOK

Son komisyon toplantısının ardından da görüldüğü üzere ülkede bir yılı aşkın süredir devam eden sürecin geldiği nokta neredeyse başlangıcından ibaret. Kamuoyunda tartıştırılan gündelik gelişmeler haricinde hiçbir şey konuşulmazken ne Kürt sorunun kendisi ne de soruna ilişkin çözüm yollarına dair elle tutulur hiçbir gelişme kamuoyunun karşısına koyulmadı.

20’nci toplantısını geride bırakan Meclis komisyonu nihai rapor için uzatıldığı açıklanırken raporun içeriğine dair bir netlik bile ortada yok. Ayrıca komisyonda yer alan ancak Meclis’te grubu bulunmayan partilerin rapor kısmına alınmaması da sürecin arka planına dair ipuçlarını barındıran nitelikte.

Şimdiye kadar süreçte en net kısım içerisinde yer alan aktörler. Bahçeli görevi üstlenerek düğmeye bastı, Erdoğan sürecin arkasına olduğunu ilan etti, Öcalan ise bu ikiliyle süreç konusunda mutabık kaldığı ortaya koydu.

Bu netlikten geriye kalan tek şey ise bu sürecin Suriye merkezli devam ettiği ve rejim açısından ne olursa olsun iktidarda kalmanın aracı olarak kullanılacağı. Ülkenin demokratikleşmesine, gerçekten barış koşullarının konuşulmasına, sorunun ortadan kaldırılmasına dair hiçbir emare de yokken komisyonun iktidarın oyun alanının bir parçası haline geldiğini söylemek mümkün.

Rejim, komisyonun günlük tartışmaları etrafında hem halkın sorunlarını gizlemeyi başarırken hem de muhalefet bloku arasında gedik açma hamlelerinde kendine alan bulabiliyor. Tıpkı Öcalan ziyareti sırasında muhalefet gidecek mi gitmeyecek mi tartışmalarının yerini de şimdi rapor tartışmaları arasında muhalefetin somut önerisi var mı yok mu alması örneği de rejimin bu oyun alanını oldukça büyütüyor.