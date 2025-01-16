İktidar koruyamadı: Eber Gölü felaketin eşiğinde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Eber Gölü’ne dikkat çekti.

Konuşmasında, bölgenin çevresel ve ekonomik önemine vurgu yapan Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını zaman kaybetmeden Eber Gölü’ne sahip çıkmaya davet etti.

Eber Gölü’nün yok olma tehlikesine dikkat çeken Rızvanoğlu, "İktidar, 'Eber Gölü’nü koruyacağız' dedi ama koruyamadı. Türkiye’nin en büyük on birinci gölü gözlerimizin önünde yok oluyor" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu

"ORMANSIZLAŞTIRMA VE KONTROLSÜZ SULAMA YIKIMI DAHA DA HIZLANDIRDI"

Gölün kurumasındaki başlıca nedenlere değinen Rızvanoğlu, çevredeki kontrolsüz faaliyetlerin altını çizdi. Rızvanoğlu "Gölün çevresindeki ormansızlaştırma ve kontrolsüz sulama bu yıkımı daha da hızlandırdı. ÇED süreci işletilmeden izin verilen mermer, maden, taş ve kum ocakları gölün suyunu hem tüketti hem de kirletti. Bir zamanlar 10 köyün geçim kaynağı olan Eber Gölü, bugün bir felaketin eşiğinde" dedi.

Gölün ekosistem ve iklim değişikliği ile mücadeledeki kritik rolüne dikkat çeken Rızvanoğlu, "Bölge halkının geçim kapısı ve ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan bu göl, karbon yutma kapasitesiyle iklim krizine karşı mücadelede önemli bir role sahip. Eğer bugün önlem almazsak, göçmen kuşların yuvasını, bölgedeki yaşamı ve geleceğimizi kaybedeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Rızvanoğlu, iktidara çağrıda bulunarak "Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı daha fazla gecikmeden Eber Gölü’ne sahip çıkmaya davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.