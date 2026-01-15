İktidar kulisi: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 2026 yılı için 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması gündemde.

AKP'nin en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin ardından, emekli bayram ikramiyelerine hangi oranda zam yapılacağı konusu gündeme geldi.

AKP'li kaynaklar, emekli bayram ikramiyelerine de asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapılmasının planlandığını, muhtemelen bayram ikramiyesinin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılacağını belirtti.

İkramiyelere yapılacak zam oranına ilişkin düzenlemenin şubat ayında sunulacak bir torba kanuna eklenebileceği veya mevcut bir kanun teklifine madde ihdası yapılabileceği ifade ediliyor.

2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.