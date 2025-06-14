İktidar masaya sefaleti getirdi

Melisa AY

Yaklaşık 3 milyon kişiye ulaşan 600 bini aşkın işçi ile aileleri, aylardır Kamu Çerçeve Protokolü’nde pazarlık masasının kurulmasını beklerken sefalet dayatması ile karşılaştı.

Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri kapsamında hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarıyla yapılan toplantının ardından ilk zam teklifini sundu. TÜHİS, işçi temsilcilerinin teklifinden tam 107 gün sonra skandal bir teklif yaptı. 3 buçuk aydır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'olur'unu bekleyen işçilere yapılan zam teklifi sefalet seviyesinden öteye gidemedi.

TÜHİS tarafından yapılan teklife göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 16 oranında zam önerildi. Aynı yılın ikinci yarısında ise zam oranı yüzde 8 olarak belirlendi. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam teklifi sunuldu.

Türk-İş ve Hak-İş'in Şubat ayında sundukları teklif, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesiydi. TÜHİS, sendikaların teklifinin 3'te 1'i olmayan bir artışı önermiş oldu.

Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, BirGün'e yaptığı değerlendirmede iktidarın teklifine tepki göstererek "Salı günü Çalışma Bakanlığı ile görüşeceğiz, Bu rakamların kabul edilemez olduğunu onlara da söyleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Ankara'da geniş katılımlı eylemlerimize başlayacağız" dedi. Teklifteki düşük zam oranlarına ilişkin Bozkurt şöyle konuştu: "O rakamlarla bu TİS'in imzalanması mümkün mü? Bunu kimin aklı alır? Bu kadar mı gerçeklerden, hayat pahalılığından kopuklar? Eğitim, sağlık, gıda harcamalarından, işçilerle memurların emeklilerin sıkıntılarından hiç mi haberleri yok? Bu emekçiler ülkeyi bu hale getirmedi ya... Ekonomiyi bu hale getirenlerin sorumluluk alması gerekmez mi? Bu teklifi işçiler de kabul edemez, biz de onların temsilcisi olarak asla kabul etmiyoruz."

İŞÇİYİ SICAK BİR YAZ BEKLİYOR

Teklifini sunmasının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, teklif edilen zammın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" dedi. Çarşamba günü de sendikalar olarak Ankara'da 3-4 bin kişi ile Maliye Bakanlığı'na gidileceğini söyleyen Atalay, "Sözleşme görüşmelerinde bu miktarın yeterli olmadığını anlatacağız. Haziran 25’inde ya da sonunda grev kararı alınmalı" diye konuştu.

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KAMU EMEKÇİSİ BİRLEŞMELİ

Kamu emekçilerinin bir diğer gündemi de 8'inci dönem toplu iş sözleşmesi. KESK dün sürece ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz’ün yanı sıra, Genel Sekreter Sevgi Yılmaz da katıldı. Koçak, “Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu yetkinin asıl sahiplerinin kamu emekçilerinin ve emeklilerinin ortak sorunları için bir araya gelmesinden, hak verilmez mücadele ile alınır ilkesi ile ortak mücadeleyi yükseltmesinden geçmektedir” dedi. Koçak, her kesimden tüm emekçileri ve emeklileri, hak gasplarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.