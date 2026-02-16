İktidar medyası duyurdu: Yeni infaz yasası hangi başlıkları içeriyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan komisyonun ortak raporuna bu hafta son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Mart ayında ise gündeme getirilmesi planlanan müstakil ve geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yapılan planlamalara önce geçici bir yasa çıkarılacak, ardından da infaz düzenlemelerine yönelik adımlar atılacak.

Müstakil ve geçici nitelikte olacak yasada, diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlar keskin çizgilerle belirlenecek.

Kanunun, sadece varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı tarif edilecek.

Böylece devamında çıkarılacak yasalardan FETÖ veya diğer örgütlerin yararlanmasının önüne geçilecek.

ADLİ KONTROL KURALLARINA TABİ OLACAKLAR

Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra, bu yasaya bağlı olarak Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlarda değişiklikler yapılacak ve idari anlamda atılacak adımlar belirlenecek. Çerçeve yasa kapsamında çıkarılacak uyum yasalarından sonra, suça karışmamış PKK’lilere bir yıl içinde güvenlik makamlarına başvurmaları hâlinde mevcut TCK’da yer alan ‘Etkin pişmanlık’ hükümlerine benzer bir infaz rejimi uygulanacak.

Suça karışmamış olsa bile bu durumdaki örgüt üyelerine hiçbir ceza verilmemesi söz konusu olmayacak. Türkiye’ye dönen ve suç işlememiş olanlar cezaevine girmeyecek, ancak adli kontrol kurallarına tabi olacaklar.

5 yıllık süre içinde yeniden suç işlemezlerse, adli kontrol kapsamından çıkarılacaklar. Bir anlamda suç işlemeyenler cezasını cezaevinde değil; dışarda adli kontrolle infaz edecekler.

CEZAEVİNDEKİ PKK’LİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Suç işleyenler veya hâlen cezaevinde olan PKK’lilere ilişkin ise ayrı bir infaz rejimi uygulanacak. Suç işleyen PKK’liler için herhangi bir af söz ise söz konusu konusu olmayacak.

Ancak cezalarının büyük bölümünü cezaevinde geçirenlerin kalan cezaları için dışarda infaz imkânı getirilmesi planlanıyor. Burada, işlenen fiilin ağırlığı şartlı salıvermede önemli bir kriter olacak.

Örneğin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası alan PKK’lilerin 25 yılını cezaevinde geçirmesi durumunda, 10 yıllık bir şartlı salıverme hükümlerine tabi tutulabileceği belirtiliyor.

Ancak, sıkı adli kontrol kurallarına tabi tutulacaklar, yeniden suç işlemeleri durumunda tekrar cezaevine gönderilecekler.

AKP kaynakları da suç işleyen örgüt üyelerinin hiçbir şekilde ceza kapsamı dışında tutulmayacağını belirterek, toplumda cezasızlık algısı oluşturacak bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

ÖCALAN’IN DURUMU NE OLACAK?

Ceza İnfaz Kanunu’na (CİK) göre PKK lideri Abdullah Öcalan hiçbir şekilde şartlı salıverme hükümlerinden yararlanamıyor.

Öcalan’ın da diğer PKK’lılar gibi cezasının kalan bölümünü dışarda infaz etmesi gündeme gelecekse, CİK’te yer alan, ‘Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve millî savunmaya karşı suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, şartlı salıverilmenin uygulanmayacağı’ hükmünün kaldırılması gerekiyor.

Bu konuda AKP cephesinde henüz verilmiş bir karar yok.