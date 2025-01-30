İktidar medyası Sinan Oğan’ı hatırlayamadı: “Bir aday daha vardı”
Ülke TV'de sunulan 'Gündem' programında bir sunucu ve üç konuk, 2023 Genel Seçimleri'nde aday olan Sinan Oğan'ın ismini hatırlayamadı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV'de yayınlanan "Gündem" programında konuklar 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'ın adını hatırlayamadı.
Arzu Yıldırım Şenlik'in sunduğu 'Gündem' programına Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Özkır, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Arslan katıldı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçme stratejisi hakkında konuşan konuklar, 2023 yılında yapılan seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ismi hatırlayamadı.
Konuklar, 2023 Genel Seçimleri hakkında da yorumlarda bulundular.
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 2023 Genel Seçimleri'ndeki Cumhurbaşkanı adaylarını sayarken Oğan'ın ismini hatırlayamadı.
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AKP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi hatırlayan sunucu ve konuklar, Oğan'ın ismini hatırlayamadı.
Programın ilerleyen dakikalarında Prof. Dr. Yusuf Özkır, telefonundan küçük bir araştırma yaparak "Sinan Oğan'mış" ifadesini kullandı.
14 Haziran 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olarak yarışan Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.