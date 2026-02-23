İktidar medyası yazdı: Tutuklu-avukat görüşmelerine kısıtlama iddiası

Yeni Adalet Bakanı Gürlek'in 'yasal mevzuat boşluğu' var diyerek talimatını verdiği 'tutuklu-avukat görüşmelerinde kısıtlama' için düğmeye basıldığı öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Adalet Bakanı olarak göreve getirilen Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından katıldığı ilk canlı yayında mevcut uygulamalarda “yasal mevzuat boşluğu” bulunduğunu savunmuş ve bu konuda düzenleme yapılması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Gürlek açıklamasında, tutuklu ve hükümlü statüsü arasında fark bulunduğunu belirterek tutukluların avukatlarıyla günün her saatinde görüşebilmesinin mevzuatta eksiklik yarattığını ifade etmişti. Cezaevlerinde avukatların sabah erken saatlerden geceye kadar görüşme gerçekleştirebildiğini söyleyen Gürlek, görüşmeler ve not alışverişi konusunda yeni bir yasal çerçeve hazırlanması gerektiğini dile getirmişti.

Gürlek, "Tutuklularda yasal mevzuat boşluğu var. Ben Adalet Bakanlığı sürecimde talimat verdim, yasal düzenleme yapacağız. Tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Gece üçte avukat da gitse görüşebilir tutuklu. Kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Mevzuatta bir eksiklik var. Avukatlarla görüşülmesi ve not verilmesi konusunda eksiklik var" ifadelerini kullanmıştı.

İKTİDAR MEDYASI DUYURDU: YENİ DÜZENLEME YOLDA

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi, bakanlığın tutuklu-avukat görüşmesinde değişiklik için düğmeye bastığını yazdı.

Haberde, "Adalet Bakanlığı, avukat görüşmelerine süre, yer ve güvenlik sınırı getirmek için çalışma başlattı" denildi.

Bakanlığın, "terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin" bir düzenleme yapacağı bilgisinin yer aldığı haberde dünya uygulamalarının da incelendiği öne sürüldü.

AVUKATLAR RANDEVU MU ALACAK?

Bakanlık kaynaklarına göre avukatların tutuklularla diledikleri zaman görüşemeyeceği bir model üzerinde çalışılıyor. Aynı kaynaklar, ABD ve bazı Batı ülkelerinde de benzer uygulamaların bulunduğunu ifade etti. Buna göre söz konusu ülkelerde, terör ve örgütlü suçlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların avukat görüşmeleri kural olarak gizli kabul edilse de, kamu güvenliği gerekçesiyle bazı sınırlamalar uygulanabiliyor.

Bu kapsamda avukat görüşmelerinin zamanı ve yerinin kurum idaresi tarafından belirlenebildiği, görüşmeler için randevu zorunluluğu getirilebildiği ve kimlik doğrulama ile ek güvenlik kontrollerinin uygulanabildiği belirtildi.

NİHAİ KARAR MECLİS'TE

Habere göre yeni düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Nihai kararın Meclis'te olacağı bakanlık kaynakları tarafından ifade ediliyor.

***

80 BARODAN GÜRLEK'E TEPKİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu-hükümlü avukat görüşmelerine ilişkin sözlerine barolardan tepki gelmişti. 80 baro tarafından yapılan ortak açıklamada, savunma hakkının sınırlandırılmasının hukuk devletine zarar vereceğinin altı çizilmişti.

Açıklamada, "Bağımsız savunmanın temsilcisi avukatları yok sayan ve adeta hedef alan açıklamaları kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" denilmişti.