İktidar medyasında süreç gerilimi: "Yeni Şafak radara yakalandı"

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'yle AKP'ye yakın Yeni Şafak arasındaki tartışma sürüyor.

Bahçeli'nin 4 Ekim salı günkü grup toplantısında süreç komisyonunun İmralı'ya gitmesinin iyi olacağı açıklamasından bir gün sonra Yeni Şafak "Komisyon İmralı'ya gitmesin" manşetiyle çıktı.

Yeni Şafak'ın Bahçeli'yi hedef aldığı manşetine ise MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi perşembe günü "Derdiniz ne sizin?" manşetiyle yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve gazetenin başyazarı Yıldıray Çiçek'in Türkgün Gazetesi'nde kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında ise Yeni Şafak'a yönelik ağır eleştiriler yer aldı.

"TAKINTILI VE SAPLANTILI"

Yıldıray Çiçek'in köşe yazısında Yeni Şafak'ın başta MHP'nin önerileri olmak üzere süreç ile ters düştüğü vurgulandı.

"Yeni Şafak radara yakalanmıştır" başlığıyla yayımlanan yazıda "Yeni Şafak, MHP konusundaki takıntılı ve saplantılı tutumunu uzun süredir sürdürmektedir. MHP hangi adımı atarsa atsın, hangi noktada durursa dursun, gazetede olaylara tersinden bakmak ve kamuoyunu bu yönde yönlendirmek bir yayın politikası haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

"GİZLİ BİR AJANDA"

Çiçek'in yazısındaki başlıklardan bir diğeri de gizli bir ajanda vurgusu oldu.

Yeni Şafak için "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan stratejik adımları farklı göstermeye çalışıyorsa, burada elbette bir art niyetin, sipariş içerikli yönlendirmenin hatta gizli bir ajandanın varlığından söz etmek mümkündür." denilen yazıda, Yeni Şafak'ın "Terörsüz Türkiye sürecinde tamamen ters düşen bir yayın çizgisi" izlemekte olduğu ifade edildi.

"TERS ALGI OLUŞTURMA ÇABASI"

"O yüzden Yeni Şafak gazetesinin bu çizgiyi takip etmesi gerekirken, ters algı oluşturma çabası çok net bir şekilde radara girmiştir. Bu ters algılarını da MHP’nin siyasi eylem ve söylemleri üzerinde yoğunlaştırdığı da dikkatlerden kaçmamaktadır.

Burada tartışmaya açılan “basın özgürlüğü” değil, tutarsız yayın politikasıdır. İktidara ve hükümete yakın görüntü verirken, süreçleri Türkiye’nin milli bekası boyutunda okuyamamaktır."

"YENİ ŞAFAK RADARA DÜŞMÜŞTÜR"

"Yeni Şafak çok net bir şekilde radara düşmüştür.

İktidara ve hükümete yakın görünmelerine rağmen, Cumhur İttifakı birlikteliğinden ve MHP’nin varlığından rahatsız oldukları açık biçimde deşifre olmuştur.

Yayın çizgileri, propaganda yöntemleri ve sunumları elimizdeki delillerdir."