İktidar medyasının kamudaki reklamcıları

Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası’nın ardından Halk Bankası da 2025 yılına yönelik finansal raporunu hazırlandı.

Rapor, Halk Bankası’nın reklam ve ilan harcamasının Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası’nı geride bıraktığını gözler önüne serdi.

Halk Bankası’nın harcaması ile birlikte, iktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen üç kamu bankasının 2025 yılındaki reklam-ilan harcamaları toplamı 8 milyar TL’ye dayandı.

YÜZDE 56’LIK ARTIŞ

Ziraat Bankası’nın 2,5 milyar TL, Vakıfbank’ın ise 2,1 milyar TL’lik reklam-ilan harcamasına imza attığı 2025 yılında Halk Bankası’nın reklam-ilan harcaması, 2 milyar 941 milyon 919 bin TL olarak gerçekleşti. Halk Bankası’nın 2025 yılı reklam harcamasında, 2024 yılına oranla yüzde 56 artış kaydedildi.

2025 yılında, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen kamu bankalarını reklam ve ilanları için harcanan paranın toplamı, 7 milyar 716 milyon 535 bin TL olarak hesaplandı.

2024-2025 FATURASI

Üç kamu bankasının 2024 ve 2025 yıllarında imza attığı reklam ve ilan harcamasının bankalara göre dağılımı, şöyle sıralandı:

Vakıflar Bankası:

2024: 1 milyar 414 milyon 235 bin TL

2025: 2 milyar 191 milyon 499 bin TL

Ziraat Bankası:

2024: 1 milyar 567 milyon 596 bin TL

2025: 2 milyar 583 milyon 128 bin TL

Halk Bankası:

2024: 1 milyar 879 milyon 685 bin TL

2025: 2 milyar 941 milyon 919 bin TL