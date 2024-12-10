İktidar meşruiyetini yitirdi

Haber Merkezi

Kayyumlara yönelik tepkiler sürüyor. Esenyurt Belediyesi önünde ‘Demokrasi nöbeti’ devam ederken Batman’da yerlerine kayyum atanan Batman Belediye eş başkanları Gülistan Sönük, Yeşil Işık ile belediye meclis üyelerinin belediyeye girişleri polis tarafından engellendi. Eş başkanlar ve belediye meclis üyelerinin önü Diyarbakır Caddesi’nde bulunan Basın Kavşağı’nda kesildi. Belediyeyi ablukaya alan polis, "Valilik talimatı var” gerekçesiyle kitlenin belediyeye girişlerine izin vermedi. Kitle bu karar üzerine polise tepki gösterdi. Eş başkan ve belediye meclis üyeleri bunun üzerine Gülistan Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama gerçekleştirdi. Burada konuşan DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Songül Korkmaz, belediyeye girişleri engelleyen polislerin ve talimatı verenlerin suç işlediğini kaydetti.

Batman Belediyesi Eş Başkanı Yeşil Işık, ise "Yasadışı olan kayyım rejimi geri adım atana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Belediye meclis üyelerinin içeri alınmaması suçtur. Demokrasiye vurulan darbeden sonra seçimden bahseden iktidar, ikiyüzlülük içindedir. İktidar meşrutiyetini yitirmiştir. Çünkü yasayı tanımamıştır, halkın seçme ve seçilme hakkını tanımamıştır. Bundan sonra da tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Silivri’de de kayyumlara karşı düzenlenen demokrasi nöbetinin engellenmesine tepki gösterildi. 27 Kasım’da başlatılan demokrasi nöbeti 29 Kasım’da ilçe kaymakamlığı tarafından 10 gün eylem ve etkinliklerin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, nöbet polis tarafından engellendi. Silivri Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada “Halkın seçme ve seçilme hakkını, anayasal güvenceleri, eşit yurttaşlık ilkesini ve demokratik temsil anlayışını savunma kararlılığını ifade etmektedir. Ancak, siyasi iktidarın politikaları sonucu sahnelenen baskı politikaları, bu meşru ve anayasal hakkın kullanımını engelleme girişimine dönüşmüştür” ifadeleri kullanıldı.