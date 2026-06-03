İktidar nefret yasası inadını sürdürüyor

Haber Merkezi

AKP iktidarı gelecek 10 yılı "Aile Yılı" ilan ederken LGBTİ+’lara yönelik saldırılarını sürdürüyor. 10. ve 11. Yargı Paketleri’nde yer alması beklenen ancak toplumsal tepkinin ardından ertelenen LGBTİ+ düşmanı düzenlemeler bu sefer de 12. Yargı Paketi gündeminde. Kaos GL’nin haberine göre, AKP’li üst düzey milletvekillerine 12. Yargı Paketi ile ilgili bilgi notu gönderildi. Haziran ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yargı paketinde, LGBTİ+’ları suçlu ilan eden ve transların cinsiyet uyum ameliyatları için yaş sınırını 25’e yükselten maddeler de yer alacak. Haberde yer alan bilgilere göre, “cinsiyet değişikliği başvurusunda bulunabilmenin ve cinsiyet değiştirebilmenin şartları” yeniden belirlenecek. Habere göre, Türk Ceza Kanunu’nda “kanuna aykırı cinsiyet değişikliğinin” ayrı bir suç olarak düzenlenmesi de planlanıyor. Cinsiyet uyum sürecine dönük yeni kısıtlamalara uygun olmayan bir şekilde tıbbi müdahalede bulunan hekimlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası; bu müdahaleyi yaptıran kişilere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

HAPİS CEZASI DÜZENLEMESİ

Bilgi notuna göre, “toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi amacıyla hayasızca hareketler suçunun cezası” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak artırılacak. Düzenleme ile “biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışta alenen bulunmak ya da bulunmayı alenen teşvik etmek, bu davranışları övmek veya özendirmek” suçu tanımlanacak. Yasa, LGBTİ+’ların sadece var olduklarını söylemesini bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırmayı planlıyor.