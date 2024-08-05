İktidar olamazsak görevi bırakacağım

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısına katıldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüzük kurultayına yönelik gerçekleştirilen toplantıda Özel’in, “Örgütün kararına uyacağım” dediği bildirildi.

Parti kaynaklarına göre Özel, anket sonuçlarını da il başkanlarıyla paylaştı. 31 Mart 2024 seçimlerinden bugüne yapılan tüm anketlerden CHP’nin birinci parti olarak çıktığını ifade eden Özel, “İktidara geliyoruz” diye konuştu. Özel’in öte yandan, daha önce de söylediği, “CHP'yi ilk seçimde iktidar yapmazsam genel başkanlığı bırakırım" sözünü de tekrarladığı kaydedildi.

Toplantıda il başkanları, tüzük değişikliği taleplerine yönelik önerilerini de sıraladı. İl başkanlarının bir bölümünün önerilerini rapor halinde CHP Genel Merkezi’ne sunacağı belirtilirken bazı başkanlar taleplerini sözlü olarak dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, il başkanları tüzük konusunda en çok dile getirdiği öneri, "Önseçim" oldu. Milletvekilliği ile belediye başkanlığında üç dönem kuralı getirilmesi de önerildi. CHP İl Başkanları Toplantısı’nda, “Kota” tartışması da yaşandı. Bazı başkanların, “Kota” ifadesinin cinsiyet ayrımcılığına yol açtığını savunarak kaldırılmasını istediği ifade edildi.