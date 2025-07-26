İktidar önce söz verdi, sonra geri çekti: Yanıt grev olacak

BirGün/ANKARA

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci hala tamamlanamadı. Hükümet cuma günü verdiği üçüncü ve son zam teklifini 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17’den yüzde 24’e çıkardı. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise yapılan teklifin kamuoyuna açıklandığını, geri çekilmesinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Süreç uzarken işçiler de greve hazırlanıyor. Türk-İş’e bağlı sendikalar grev kararlarını işyerlerine asarak duyurmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü zam teklifini açıklarken “İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz” demişti.

Ancak, hafta başından bu yana taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Hükümetin dün teklifini geri çektiği iddia edildi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, katıldığı bir TV programında “Geçen hafta Bakan’dan aldığımız teklifi kamuoyuna açıkladık, üyelerimize bildirdik. Hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik bize gelen resmi bir bilgi yok. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz. Şu anda gelen bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Yol-İş’in de hafta başında grev ilanı asacağını belirten Ağar, “50 gün süresi var. Son güne gelindiğinde işverene bildireceğiz. Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz” açıklamasını yaptı.

MADENCİLER GREVE HAZIR

Maden-İş Sendikası kamuya bağlı işletmelerde çalışan üyeleri için grev sürecine dair açıklama yaptı. Maden-İş’in duyurusunda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş arasında anlaşma sağlanamaması halinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 1 Ağustos 2025 tarihinde ve TKİ Genel Müdürlüğü için ise 8 Ağustos 2025 tarihinde grev uygulaması başlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Genel Maden İş sendikası Merkez Servis Şube Mali Sekreteri Serkant Bayrak, “Kamu işçileri olarak yine mağdur ediliyoruz” dedi. Bayrak, üçüncü teklifin geri çekilmesine ilişkin “Biz bakanların arasındaki belirsizlik yüzünden mağdur edilmek istemiyoruz. Gerekirse greve gidip haklarımızı alana kadar direneceğiz. Bizler yüksek gerilim hatlarının tepesinde, dökümhanelerde 1600 derecede döküm yapıp 35 bin TL almak istemiyoruz. Biz kamu işçisiyiz, kamuya yakışır ve geçinilebilir ücret talep ediyoruz. Ülkede kimsenin güveninin kalmadığı TÜİK rakamlarına mahkûm edilmek istemiyoruz. Her gün zor koşullarda çalışırken bize reva görülen, dayatılan bu zamları reddediyoruz. Ülkenin bu hale gelmesinin sebebi biz çalışanlar değiliz, bedelini de biz ödemek istemiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizim sorunlarımız çözülsün biz de ülkeye üretim yaparak katkıda bulunalım, refaha kavuşalım. Enflasyon oranı bir zam değildir. Diğer aylara verilen enflasyonu bir zam olarak kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Bayrak, Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi’ne (TTK) bağlı işyerlerinin tamamına grev kararının asıldığını belirterek 7 bin 800 işçinin grev gününü beklediğini söyledi.

ODTÜ İŞÇİLERİ DUYURDU

Tez-Koop İş 2 no’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen de yaptığı basın açıklamasında “28 Temmuz 2025 Pazartesi günü grev İlanını ODTÜ Rektörlük binasına asacağız. 7 Ağustos 2025 Perşembe günü fiilen greve çıkacağımızı duyuruyoruz” dedi.

Demiryollarında, karayollarında, DSİ ve enerji sektöründe görev yapan kamu işçilerini temsil eden sendikaların da grev kararlarını ilan etmesi bekleniyor.