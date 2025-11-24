İktidar parolası halkçılık

CHP’nin, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından kamuoyuna ilan edeceği hükümet programı son şeklini aldı. Saha çalışmalarının yanı sıra akademisyenler ve STK temsilcililerinin de katkılarıyla hazırlanan Parti Programı’ndaki ilkeler doğrultusunda hazırlanan programda, Türkiye’de sorunlar yumağı halini alan temel alanlarla ilgili çözüm önerileri sıralandı. CHP’nin yargı, eğitim ve sağlık alanlarındaki politikaları dikkati çekti.

CHP’nin yol haritası niteliğini taşıyan programında, “Adalet” başlığına geniş yer ayrıldı. CHP, “Özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devleti” için “Güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistem” reçetesi sundu.

BAĞIMSIZ YARGI

CHP’nin, “Herkes için Adalet” başlığıyla ortaya koydu adalet alanındaki hedef ve politikalara göre, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak Anayasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Adil yargılanma hakkı gözetilecek, yargıya güven tekrar tesis edilecek. AİHM, AYM ve Avrupa Konseyi organlarının tavsiye kararları amasız hayata uygulanacak.

Programa göre, örgütlenme özgürlüğündeki engeller ve “Cumhurbaşkanına veya kamu görevlilerine hakaret suçları”, “İfade özgürlüğüyle bağdaşmadığı” gerekçesiyle kaldırılacak.

Mahkemelerde, avukatlar ve savcılar fiziki olarak eşit konumlandırılacak, çoklu baro sistemine son verilecek. Türkiye’nin yargı sisteminin en büyük sorunlarından biri olduğu ifade edilen adil yargılanma hakkını da güvence altına alınacak. Hayvanlara ve doğaya yönelik suçlara izin verilmeyecek, etkin denetim ve cezai yaptırımlar artırılacak.

LAİK EĞİTİM

AKP hükümetleri döneminde en çok tahrip edilen alanlardan olan eğitim alanı da yeniden yapılandırılacak. CHP’nin hükümet programına göre, eğitim alanında öncelikli olarak şu adımlar atılacak:

“Ulusal ve küresel gelişmelerle uyumlu, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kuracaktır. Yaş, kimlik, cinsiyet, inanç, aile, ekonomik durum, yerleşim yeri, engellilik durumu fark etmeksizin tüm çocukların ve yurttaşların kamusal eğitime ücretsiz erişim hakkı güvence altına alınacaktır. Demokratik, özerk, katılımcı, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetilen bir yükseköğretim sistemi hayata geçirilecektir.”

KAMUCU SAĞLIK

CHP’nin 28 Kasım’da kamuya ilan edeceği programda, sağlık alanıyla ilgili de kritik politikalar yer alacak. KÖİ modeliyle işletilen şehir hastanelerinin sözleşmeleri, “Topluma getirdiği yüksek maliyetler gözetilerek” yeniden düzenlenecek. Özel hastaneler, “Toplumsal yarara uygun şekilde hizmet sunmaları” için sürekli denetlenecek. Kamusal hak ve hizmetler güçlendirilecek.