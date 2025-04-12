İktidar projesine karşı barikatta liseliler var

İstanbul, İzmir, Trabzon, Elazığ, Manisa’nın da aralarında olduğu birçok ilde 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları bu atamalarda muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderildiğini belirterek, atamalarda liyakatin hiçe sayıldığını ve tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiğini belirtiyor. Yeri değiştirilen öğretmenlerinin çoğununu muhalif olduğu, boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldıkları bilidirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre 2 bin 300 okulun adı proje okulu, proje okullarında 79 bin 286 öğretmen, 5 bin 318 yönetici görev yapmakta ve yaklaşık 500 bin öğretmen de proje okullarına atama için başvuru yapma kriterlerini taşıyor. Ancak yapılan atamaların siyasi ve liyakatten uzak olduğu belirtildi.

BirGün’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “2025 yılı atamaları tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine şeffaflıktan uzak, liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmıyor. Tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiriliyor. Emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok, adalet yok, hakkaniyet yok’’ dedi.

‘‘Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir" diyen Irmak, "Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Eğitim kurumlarının, iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Eğitim Sen olarak bu adaletsizliğe karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir. Tüm eğitim emekçilerini bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı birlikte mücadeleye davet ediyorum’’ diye konuştu.

ÇAĞ DIŞI POLİTİKALAR

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise, ‘‘Proje okulları MEB’in istediğini atama projesidir, keyfiliğin, kayırmanın adresi haline geldiğini herkes biliyor! Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları, siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam, koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür’’ dedi.

Bu okullara yapılan son atamaların MEB’in kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Özbay, "Görünen o ki okullarımızı protokollerle cemaat ve tarikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı, kendini tüm okulların sahibi olarak görmekte liyakati, hakkı, hukuku yok saymakta adaletsizliğin odağı olmaktadır. Bir proje okulunda 3 kadro varken, 4 kişinin başvurusu olmasına rağmen her nedense hiçbir atama yapılmamıştır! Kıdemli birçok öğretmen, doktorası olan, yüksek lisansı olan, başarı ve üstün başarı belgeleri, maaşla ödüllendirilmesi olan, yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmen atanmıyor. Neden? Eğitimdeki çağ dışı, bilim dışı, gerici politikalarınıza, aydın, başarılı eğitimcilerin hakkını yemenize, öğrencilerimizi ve eğitim çalışanlarını ayrıştırmanıza seyirci kalmayacağız. Tüm kötülüklerin hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR KIYIM

Şehremini Anadolu Lisesi’ne sınavla yerleşen ve 25 yılın üstünde çalışan Eğitim Sen’li bir öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Projelerde, kurullarda görev almış, hizmet puanı oldukça fazla, meslek deneyimi olan bir öğretmen olarak 1. tercih kendi okulumu yazarak 10 tercih yaptım. Sonuç ‘tercihlerinize yerleşemediniz’ diye açıklandı. Sendikamın hazırladığı dilekçe ile atamaya itiraz ettim. Sonrasında dava açacağız. Benimle birlikte 5 öğretmen tercihlerine atanmadı. Norm fazlası öğretmen olarak 11 -14 Nisan arası tercih yaptırıp adrese dayalı okullara tayinimizi çıkaracaklar. Proje okullarına öğretmen alımında kural, ilke, kriter olmadan kime ve neye göre, kim tarafından yapıldığı muallak bir ortamda her şey perdelenerek yapılıyor. Atama listelerinin kapalı kapılar ardında tamamına yakını Eğitim Bir Sen’li müdürlerin ve yandaş sendika temsilcilerinin hazırladığı listelere göre yapıldığı bilinse de inkar edilen bir süreç yaşanıyor.”

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YIKIM VE İŞGAL PROJESİ

CHP Milletvekili Mustaua Adıgüzel, konuya ilişkin MEB önünde açıklama yaptı. Adıgüzel, "Proje okullarına yapılan atamalar proje okulları üzerinden bir yıkım ve işgal projesidir Proje okullarına yapılan atamalar yeni bir paralel yapılanmadır ve başı da Yusuf Tekin’dir. Simsar görünümlü bu bakan milli eğitimin canına okumaktadır. Siyasi sadakat, bilimsel liyakatin önüne geçmiştir. Bu atamaların derhal iptal edilmesi için tüm eğitim emekçilerini ve halkımızı bu yeni paralel yapı ile mücadele etmeye çağırıyorum" dedi.

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OKULLARDA EYLEM VAR

Öğretmenlerine sahip çıkan lise öğrencileri Trabzon’dan Elazığ’a, İstanbul’dan İzmir’e birçok okulda eylemlere başladı. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri kararı sloganlarla protesto ederken Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde oturup ders boykotuna başladı. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin kadro dışı bırakılmasına karşı okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Elazığ’da Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de “Hocamı geri ver!” diyerek öğretmenlerinin sürgün edilmesini protesto etti. (Fotoğraflar: BirGün)

Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerinin görevden alınmasına ilişkin bildiri yayınladı. Açıklamada, "Siz bizim hep yanımızdaydınız. Şimdi ise sıra hayatı öğrettiğiniz biz öğrencilerde" denildi.

FİKİRLERİ NEDENİYLE

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de 6 öğretmenlerinin görevden alınmasını gözyaşlarıyla karşıladı. Okul önünde kararı protesto eden öğrenciler BirGün’e yaptığı açıklamada, "22 yıllık öğretmenlerimiz alındı. Bizim eğitimimizi de etkileyecek. 9 ve 10. sınıf öğrencileriyiz bizler. İçlerinde sınıf öğretmenimiz de var. Biz buraya sınavla giriyoruz ancak bize danışılmadan böyle bir karar alınıyor. Şu çok belli öğretmenlerimiz fikirlerinden dolayı alındı. Hep aynı fikirden öğretmenlerimiz alındı. Öğretmenlerimizi geri istiyoruz, öğretmenlerimize dokunmamalarını istiyoruz" dedi.

BİRLİKTE DURACAĞIZ

Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve mezunları da kararı protesto etti. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimin niteliğini düşürecek her adıma karşı, hep birlikte ve dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

POLİS ÇAĞRILDI

Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrenciler, idarenin okula polis çağırdığını belirterek buna tepki gösterdi.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin protestoları sırasında okul yönetimi okula giriş ve çıkışları kapattı. Eyleme destek veren bir öğretmenin darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de okulun en başarılı öğretmenlerinin açığa alındığını belirterek öğretmenlerle dayanışma çağrısı yaptı.

Kocaeli İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

İstanbul’da Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri de okulda oturma eylemi yaparak kararı protesto etti.

LİYAKAT TALEBİ

İzmir Atatürk Lisesi velileri, keyfi uygulamaya karşı kamuoyuna seslendi. Halis Çalık, “Tamamen çocukların gelecekleriyle oynayan bir uygulama” dedi. Velilerden Hicran Arıkan ise, "Veliler olarak bütün kurumlarda yapılan atamaların hukuk çerçevesi içerisinde liyakata dayalı olarak yapılmasını istiyoruz.”

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LİSTE LİSTE BAZI ATAMALAR:

• İzmir Atatürk Lisesi: 60

• Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 35

• Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi: 30+

• Süleyman Nazif Anadolu Lisesi: 30+

• Edirne Sosyal Bilimler Lisesi: 18

• Edirne Yıldırım Anadolu Lisesi: 17

• Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi: 14

• Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi: 14

• Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi: 12

• Eyüp Anadolu Lisesi: 8

• Salihli NFK Sosyal Bilimler Lisesi: 8

• Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 8

• Beyoğlu Anadolu Lisesi: 6

• Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi: 6

• Bahçelievler Anadolu Lisesi: 5

• Şehremini Anadolu Lisesi: 5

• Atakent Anadolu Lisesi: 1

SAYISI BELLİ OLMAYAN OKULLAR

• Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi

• İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi

• Burak Bora Anadolu Lisesi

• Kabataş Erkek Lisesi

• Ankara Atatürk Lisesi

• İstanbul Atatürk Lisesi

• Adile Mermerci Anadolu Lisesi

• Hasan Polatkan Anadolu Lisesi

• Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi

• Pertevniyal Lisesi