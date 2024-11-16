İktidar sadece onun istediği yazılsın istiyor

Ebru ÇELİK

Düşünce ifade özgürlüğünün engellenmemesi, gazetecilere, yazarlara yönelik baskıların artması nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın İş ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin bulunduğu altı meslek örgütü dün basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamuoyunda “Etki Ajanlığı” olarak bilinen düzenleme üzerine olan açıklama, teklifin geri çekilmesi üzerine toplantı başlığı "Gazeteciye, yazara, yayıncıya baskıya hayır" olarak değiştirildi.

Yapılan açıklamada konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, “Etki ajanlığı yasası muhalefetin sivil toplum örgütlerinin tepkileri nedeniyle şu anlık geri çekildi. Yapılan açıklamalara göre bütçe görüşmelerinden sonra yeniden gündeme gelecek. Biz bu düzenlemeden tamamen vazgeçilmesini istiyoruz” dedi. PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, Etki Ajanlığı yasasının iki kez geri çekildiğine dikkat çekti. Oral iktidarın amacının; ekonomi, yoksulluk, işsizlik, bebek ve kadın cinayetleriyle değil, etki ajanlığı üzerinden tüm muhalif sesleri susturmak olduğunu aktardı.

DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu şu ifadeleri kullandı: “Sadece ekim ayı içerisinde 104 gazeteci yargılandı. 11 gazeteciye 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi, 7 gazeteciye soruşturma, 6 gazeteciye dava açıldı. 19 gazeteci gözaltına alındı. 30 yıldır yayın yapan Açık Radyo’nun RTÜK kararı ile karasal yayını durduruldu. Bunları 1 yıla yaydığımızda sayfalar dolusu hak ihlalleri ortaya çıkıyor. Etki Ajanlığı yasası henüz çıkmamasına rağmen basının üzerinde oluşan baskı bu şekilde. Yasa hataya geçirilirse durum ne olur tahmin bile edemiyorum.”