İktidar saflarında bilek güreşi: MHP’ye yakın isim hedefte

AKP ile MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında Türkiye’de iktidar gücünü kontrol ederken partilere yakın ya da mensup kimi unsurların son dönemdeki itişmesi dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan, MHP ve partinin lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen bir avukat.

Sayhan son günlerde AKP’ye yakın kimi medya organları tarafından hedef alınıyor. Özellikle Selçuk Bayraktar hakkında yaptığı övgü dolu haberlerle dikkat çeken “gdh” adlı platform, MHP’ye yakın avukat hakkında ciddi ithamlarda bulunuyor.

ASSAN’IN TRANSFERLERİ SORGULANDI

İlk başta Sayhan, yaşattığı tedarik sıkıntılarından dolayı MKE’nin ihalelere girmekten 2 yıl men ettiği ASSAN adlı şirketin avukatı olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. gdh adlı haber sitesi, MKE’den 9 personelin ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin de hukuka aykırı olduğunu yazmıştı.

ASSAN tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, “söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı” ifade edilmişti.

Dün (20 Ağustos), Sayhan’ın gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansıdı. Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

“DEVLETİN SIRLARINI İFŞA ETTİ” İDDİASI

gdh, bugün Av. İsmet Sayhan ilgili bir haber daha servis etti. Haberde yer alan iddiaya göre, MKE’den ayrıldıktan sonra ASSAN’ın avukatı olan Sayhan, devletin sırlarını sızdırmıştı. “ASSAN’ın avukatı İsmet Sayhan TSK'nın sırlarını sızdırdığını ‘yanlışlıkla’ ifşa etti!” başlıklı haber, Sayhan’a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp sohbet ekranının görüntüsüne dayandırıldı.

gdh'de bugün yayınlanan haber.

SELAHATTİN YILMAZ AYRINTISI

Haberin “Girift ilişkiler zinciri” alt başlıklı bölümünde ise İsmet Sayhan’ın geçen günlerde suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı toplu fotoğrafa yer verildi. gdh’nin daha önceki haberlerinde de yer alan bu fotoğrafta dikkat çeken bir başka isim ise MHP’den Demokrat Parti’ye, Demokrat Parti’den de son olarak CHP’ye geçen Cemal Enginyurt’tu.

Fotoğrafta İsmet Sayhan’la birlikte görünen Selahattin Yılmaz, 18 Ağustos’ta İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütüne yönelik kapsamında diğer 9 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

gdh'nin haberinde, Sayhan'ın Yılmaz ve Enginyurt'la olan fotoğrafına yer verildi. Sayhan bu fotoğrafın yıllar önce çekildiğini söyledi.

Yılmaz’ın, İBB soruşturmasındaki “itirafçılardan” Aziz İhsan Aktaş’a suikast yapacağı iddia edildi. Yılmaz yaptığı açıklamada, Aktaş’ı “devlete faydalı olduğu için vurmasının söz konusu olmayacağını” ifade etti. Kendisine yönelik “komplo kurulduğunu” öne sürdü.

MHP’ye yakınlığıyla bilenen Yılmaz’ı, MHP lideri Devlet Bahçeli de açıkça sahiplendi ve “Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır” dedi.

“GÖZALTINDA DEĞİLİM”

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün yaptığı paylaşımda hakkında gözaltına alındığı yönünde bilgiler servis edilen Sayhan’la görüştüğünü belirterek, “İsmet Sayhan ile konuştum. Gözaltına alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi, hakkındaki iddiaları hayretle okuduğunu aktardı” ifadelerini kullandı.

Mengü’nün aktardığına göre halihazırda ASSAN şirketinin avukatı olmadığını ileri süren Sayhan kendini, “uzmanlığı çerçevesinde ASSAN’ın yeniden yapılandırılmasında yardımcı olduğunu” söyleyerek savundu. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı ise “Selahattin Yılmaz’ın oğlunun geçirdiği ameliyat üzerine geçmiş olsun ziyareti sırasında çekildiğini” kaydederek açıkladı.

“BU AÇIK BİR FİTNE HAREKETİDİR”

Öte yandan İsmet Sayhan, dün şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda da hakkındaki iddialara değindi. Sayhan, AKP’li bazı çevrelerin kendisinden rahatsız olduğu yönündeki yorumlar için “Bu açık bir fitne hareketidir” dedi ve “devlet büyüklerine saygısının baki olduğu mesajını verdi:

“Bugün bazı haberlerde, MHP yakınlığım vurgulanarak, MKE’den ayrılmamın, bazı AK Parti çevrelerinin benden rahatsız olması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Bu açık bir fitne hareketidir. 3 aylık MKE yönetim kurulu başkanlığım, yönetim kurulunda boşluk oluşması sebebiyle zaten geçici bir görevlendirmeydi. Yeni bir yönetim oluşturulma imkanı doğduğunda istifa ederek ayrıldım. Durumun gereği olan bir işlemi kötüniyetli şekilde sorun gibi yorumlamak ancak haince bir yaklaşımdır. Benim Devlete ve Devlet büyüklerimize saygım beni tanıyanlarca bilinir ve her zaman bakidir.”

MAFYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

MHP’ye yakın avukat Sayhan, yine hakkındaki iddialarla ilgili 15 Ağustos’ta da bir zincir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlarında bir süre ASSAN’ın avukatı olarak görev yaptığı anlaşılan Sayhan, Selahattin Yılmaz ile olan fotoğrafı için ise “İnsani bir ilişki ve kalabalık bir fotoğrafta yer almış olmamdan hareketle adımın, ‘mafya, karanlık ilişki, tehdit, şantaj’ kelimeleriyle aynı cümlede yer alması bile benim için büyük üzüntü sebebidir” ifadelerini kullandı. Sayhan, kendisine yönelik söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Gözaltında olmadığını söyleyen Sayhan’ın, önce alınıp daha sonra serbest mi bırakıldığını bilinmiyor. Ancak Sayhan ve Yılmaz gibi isimler üzerinden dönen tartışmalar, ittifakın alt katlarında birilerin bilek güreşine tutuştuğuna dair güçlü sinyaller veriyor.