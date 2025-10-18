İktidar savaşında operasyon dalgası

Can Holding’e ilişkin başlatılan soruşturma genişlemeye devam ediyor. Dün soruşturma kapsamında dört ayrı gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişinin aralarında hakkında daha önce ev hapsi kararı verilen Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver de yer aldı.

Şüphelilere “vergi kaçakçılığı”, “akaryakıt kaçakçılığı”, “karapara aklama” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 26 kişiden biri de Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl oldu. Bingöl, AKP’nin kuruluşundan bu yana partiye yakın bir isim olarak tanınırken yıllar içinde birçok bakan ve valiyle yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. Bingöl’ün, sahibi olduğu Binsat Güvenlik şirketi aracılığıyla kamudan milyonlarca liralık ihale aldığı kaydediliyor.

SORUŞTURMADA ZAPSU İDDİASI

Aynı zamanda bir diğer dikkat çeken isim ise Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Profesör Doktor Remzi Sanver oldu. Sanver’in adı MASAK raporlarında, bazı mali faaliyetlerle ilgili soruşturmalarda geçmişti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, soruşturma kapsamında AKP’nin kurucularından ve Erdoğan’ın eski danışmalarından Cüneyd Zapsu hakkında yurtdışında bulunduğu sırada yakalama kararı çıkarıldığını ancak kurulan temasların ardından "şüpheli" vasfının "tanık" olarak değiştirildiğini iddia etti.

PARAMOUNT OTEL GÖZALTILARI

ABD-AKP bağlantısını sağlayan kilit isim olan Zapsu Erdoğan’ın danışmanlığı görevinde de yer aldı. 2015 yılında Soros’la bağlantılı TESEV’in o zamanlardaki Yönetim Kurulu Üyesi olan Zapsu’nun American Enterprise Institute’de yaptığı bir konuşma sırasında, Ortadoğu’da yeni bir Müslüman Kardeşler ya da Hamas vakasına maruz kalmaktan ürken ABD temsilcilerini rahatlattığı, "ABD’ye ihtiyacımız var. Alternatif de yok, devirmeye çalışmaktansa, delikten aşağı süpürmek yerine Erdoğan’ı kullanın” dediği biliniyor.

Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmadaki şüpheliler de dikkat çekici. Operasyon Paramount Oteli’ne çökme iddiaları nedeniyle gerçekleştirildi. Otele kayyum atandı. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ekşioğlu’nun Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu ile bağlantısı olduğu da iddialar arasında yer alırken Şaban Kayıkçı ise AKP’nin kuruluşundan bu yana parti içerisinde yer alan bir isim. Gazete Pencere’de yer alan habere göre suç örgütü lideri Sedat Peker, Ekşioğlu’nun, İsrail’den 3 milyon dolara aldığı bir yazılımı, MİT’e 50 milyon dolara sattığını iddia etmiş, bu yazılımın Twitter ve WhatsApp uygulamalarının takibini sağladığını ifade etmişti. Habere göre, o dönem MİT’in başında, bugünün Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın “sır küpü” olarak bilinen Hakan Fidan bulunuyordu.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Şaban Kayıkçı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Arslan’ın sosyal medya paylaşımında “Ağabeyim” diyerek hitap ettiği bir isim. Kayıkçı, Paramount Otel’in sahibi olmakla dikkat çekiyor.