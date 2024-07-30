İktidar seçmeni bile rahatsız

Yoksulluğu derinden hisseden yurttaşlar, ekonomi yönetiminden rahatsız. MetroPOLL’ün anketine göre AKP seçmeninin yüzde 63’ü, MHP’lilerin ise yüzde 67’si “Ekonomi kötü yönetiliyor” dedi.

Haber Merkezi

Ekonomik krizin tüm yükü milyonların sırtına yüklenirken halk, ağır vergilerle her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, yoksulluğu derinden hisseden yurttaşlar, iktidarın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyor. Son olarak MetroPOLL Araştırma, dikkat çeken bir ekonomi anketi düzenledi. Buna göre Cumhur İttifakı seçmeni dahil vatandaşların yüzde 80’inden fazlası, ekonominin kötü yönetildiği görüşünde.

İYİ DİYENLER DİPTE

Ekonomik kriz giderek derinleşiyor, enflasyondaki yükseliş durdurulamıyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken vatandaşın alım günü her geçen gün azalıyor. Ekonomideki çöküş anket sonuçlarına da yansıdı. Cumhur İttifakı seçmeninin büyük çoğunluğu artık iktidarın ekonomiyi kötü yönettiği konusunda hemfikir. MetroPOLL Araştırma, 12-16 Temmuz tarihleri arasında bin 699 kişi ile yaptığı anket sonucunu paylaştı. Vatandaşlara, “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Anketten çıkan sonuçlara göre ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 81,3 olurken iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16,3’te kaldı. Bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 2,4 oldu. Ankette asıl dikkat çeken nokta ise ekonominin kötü yönetildiğini düşünen AKP ve MHP’lilerin oranın yüksek çıkması. AKP seçmeninin yüzde 63’ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken iyi yönetildiğini düşünenlerin oranının yüzde 32’de kalması dikkat çekti. İktidar ortağı MHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı. MHP’li seçmenin yüzde 67,6’sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. İyi yönetildiği yanıtını veren MHP’lilerin oranı da yalnızca yüzde 26,9’da kaldı.

CHP seçmeninin yüzde 95’i, DEM Parti seçmeninin yüzde 95,3’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 91’i, diğer partilerin yüzde 87’si, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Bu oranlar genel ortalamaya vurulduğunda halkın yüzde 81,3’ü ekonominin iyi yönetilmediği görüşünde.