İktidar seçmeni cezalandırdı: Belediyelere mali abluka

AKP’nin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde kaybettiği belediyelere yönelik mali yaptırımları, belediye bütçelerini altüst etti.

31 Mart 2024 tarihinde 250 yeni belediye kazandıklarını kaydeden CHP kaynakları, “Belediyelerden son dönemde çok büyük kesintiler yapılıyor” diye konuştu.

PARTİSİNE GÖRE MUAMELE

AKP döneminde ödenmeyen vergi ve sigorta borçlarının, belediyelerin CHP’li yönetimlerine fatura edildiği belirtildi.

CHP kaynakları, belediyelerin bütçesindeki tahribatı şu sözlerle anlattı:

“AKP döneminde, örneğin 100 TL bütçesi olan bir belediye, bütçesinden 20 TL olarak ödemesi gereken vergi ve sigorta borcunu ödememiş. Bu hesapla belediye, 20 TL’lik vergi ve sigorta payını da harcayarak 100 TL’lik bütçesinin olduğu yılda 120 TL harcamış. Borçlar birikerek neredeyse bütçenin yarısı oranında bir tutara ulaşmış. AKP döneminde tahsil etmedikleri borcu şimdi tahsil etmeye çalışıyorlar.”

CHP kurmayları, iştiraklerin borçlarının belediye bütçesinden kesilmesine yönelik çelişkili uygulamaya da dikkati çekti. 2018 yılında, “Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin iştirakler üzerinden çalıştırılmasına yönelik karar” alındığının altını çizen CHP kaynakları, şunları söyledi:

“Şimdi ise bu işçilerin sorumluluğu belediyeler verildi. Belediye iştirakleri anonim şirketlerdir ve dolayısıyla özel ticaret hukukuna tabiidirler. Yani, hukuka aykırı şekilde iştiraklerin borcunu belediyelerden tahsil edecekler. 2018 yılında, belediyeler AKP’nin elindeyken aldıkları karardan şimdi vazgeçtiler. Bu bile başlı başına iktidarın cezalandırıcı tavrını ortaya koyuyor.”

ADALETTEN YOKSUN TUTUM

CHP Genel Merkezi’nde 30 Kasım’da gerçekleştirilecek belediye başkanları toplantısının en önemli gündem maddelerinden birinin de belediyelerin ekonomisi olacağı bildirildi.

İktidarın belediyelere yönelik mali yaptırımlarını, “Adaletten yoksun tutum” olarak değerlendiren CHP’liler, “Ancak yılmayacağız. Yeni kaynaklar yaratacağız. CHP Genel Merkezi olarak iktidarın niyetinin farkındayız. Hızlı bir aksiyon alacak, sosyal belediyecilik anlayışından bir adım geri atmayacağız” ifadelerini kullandı.