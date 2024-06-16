İktidar, ülkenin en kârlı havalimanını kapatacak

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, iktidar tarafından kapatılmak istenen Şakirpaşa Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Açıklamaya, havalimanında taksicilik yapan esnaf da katılarak tepkisini dile getirdi.

Şevkin yaptığı açıklamada, Şakirpaşa Havalimanı’nın son derece önemli bir havaalanı olduğunu belirterek 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde yardımların buradan ulaştırıldığına dikkat çekti.

Şevkin şunları söyledi:

“Adana Şakirpaşa Havalimanı, Türkiye’nin en kârlı havaalanıdır. 2023 yılını kârla kapatmıştır. Türkiye’nin en çok kar eden 9 havalimanından biridir. 11 ilimizi etkileyen depremde bütün yardımların buradan ulaştığı, bütün siyasilerin deprem bölgesine nakledildiği, hastaların buradan diğer şehirlere nakledildiği çok önemli bir havalimanıdır. 64 yıl önce yapılmış olan bu havalimanı hiçbir koşulda kapanmamış, hiçbir afetten etkilenmemiş ve Adana’ya 5 dakika mesafede son derece önemli bir havalimanıdır. Şehre yakınlığı, ulaşımın kolaylığı nedeniyle, buradaki esnafın mağdur olması nedeniyle kapatılması çok büyük bir handikap yaratacaktır. Adanalı olarak Şakirpaşa Havaalanı’nı kapattırmayacağız. Bunun arkasında durmaya devam edeceğiz.”