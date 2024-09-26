İktidar ülkenin geleceğini kararttı

Haber Merkezi

Saray yönetimi ülkeyi gençler ve çocuklar için adeta bir cehenneme çevirdi. İyi eğitimli, donanımlı gençler soluğu batılı ülkelerde alırken, 2023 araştırmalarına göre Türkiye’deki 18-25 yaş arasındaki kişilerin yüzde 73’ü yurt dışında yaşamak istiyor. Yurtdışı imkanı olmayan milyonlarca genç ise açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Suç oranı her geçen gün artarken gençler ve çocuklar uyuşturucu batağına sürükleniyor.

Okulda olması gereken gençler ve çocukların neredeyse dörtte biri işgücünde çalışmak zorunda bırakılıyor. Zorlu koşullarda üniversite eğitimi alabilenler bile iş bulamıyor, gençler yoğun gelecek kaygısı taşıyor. Ekonomik zorluklar, artan baskılar, artan uyuşturucu kullanımı, çetelerin kıskacında Türkiye’nin geleceği karartılıyor.

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UYUŞTURUCU SUÇU HER SENE ARTIYOR

TÜİK, geçtiğimiz ay suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edilen çocuk oranının yüzde 4,5ten yüzde 4,9’a yükseldiği görüldü. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3’ü yaralama, yüzde 11,8’i cinsel suçlar, yüzde 8,6’sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4’ü tehdit, yüzde 13,9’u ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

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SUÇ MAĞDURU OLARAK GELEN ÇOCUKLAR (%)

• Yaralama: 61,3

• Cinsel suç: 11,8

• Tehdit: 4,4

• Aileye karşı suç: 8,6

• Diğer suçlar: 13,9