İktidar ülkenin geleceğini kararttı

Haber Merkezi

Saray yönetimi ülkeyi gençler ve çocuklar için adeta bir cehenneme çevirdi. İyi eğitimli, donanımlı gençler soluğu batılı ülkelerde alırken, 2023 araştırmalarına göre Türkiye’deki 18-25 yaş arasındaki kişilerin yüzde 73’ü yurt dışında yaşamak istiyor.

Yurtdışı imkanı olmayan milyonlarca genç ise açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Suç oranı her geçen gün artarken gençler ve çocuklar uyuşturucu batağına sürükleniyor.

Okulda olması gereken gençler ve çocukların neredeyse dörtte biri işgücünde çalışmak zorunda bırakılıyor. Zorlu koşullarda üniversite eğitimi alabilenler bile iş bulamıyor, gençler yoğun gelecek kaygısı taşıyor. Ekonomik zorluklar, artan baskılar, artan uyuşturucu kullanımı, çetelerin kıskacında Türkiye’nin geleceği karartılıyor.

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UYUŞTURUCU SUÇU HER SENE ARTIYOR

TÜİK, geçtiğimiz ay suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edilen çocuk oranının yüzde 4,5ten yüzde 4,9’a yükseldiği görüldü. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3’ü yaralama, yüzde 11,8’i cinsel suçlar, yüzde 8,6’sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4’ü tehdit, yüzde 13,9’u ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

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ÖĞRENCİNİN MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİ DE GEÇTİ

İstanbul’da bir üniversitelinin aylık yaşam maliyeti asgari ücreti geride bıraktı. İPA’nın araştırmasına göre, öğrencilerin aylık maliyeti 22 bin 920 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025” araştırması yayımlandı. Araştırmada, İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar değiştiği hesaplanırken çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre, özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında artış göstererek aylık 22 bin 920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 49,59’luk artışla 12 bin 535 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 18 bin 750 TL’ye yükseldi. En yüksek artış kültür sanat ve kırtasiyede gözlenirken en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında gözlendi.

İPA’nın araştırmasına göre, barınma, büyük kentlerde öğrenci olanların en büyük gider kalemi olmakla birlikte; yükseköğrenim gören gençlerin pek çok ihtiyacı artan enflasyon oranları ile birlikte daha maliyetli hale geldi. Hesaplamada, öğrencilik durumuna özgü yaşam maliyetini oluşturan unsurlar olarak tanımlanabilecek barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik veriler kullanıldı.

ÖĞRENCİ EVİNDE YAŞAMAK DA ZOR

Barınma, market ve dışarıdan yemek harcaması, fatura ödemeleri gibi kalemler aylık harcama düzeyinde hesaplanırken; kıyafet ve teknoloji giderleri gibi düzenli olmayan harcamalar yıllık hesaplandı. Harcama kalemleri içerisinde en yüksek artış kültür sanat ve kırtasiyede olurken, en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında oldu.

Üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetleri içerisinde yer alan barınma ve fatura ödemelerinin payını doğru tespit edebilmek amacıyla hane tiplerine göre farklı hesaplamalar yapılırken, üniversite öğrencileri; özel yurtlarda ve öğrenci evinde yaşama durumlarına göre farklı kategorilerde değerlendirildi.

Özel yurtlarda kalan gençlerin barınma masrafı yapılan saha araştırmasından elde edilen değerlerin ortalaması üzerinden değerlendirilirken, öğrenci evi ücretleri için ise İstanbul’da mahalle düzeyinde elde edilen kira birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen kümeleme yöntemi sonucu İstanbul’da üniversite öğrencilerinin sıklıkla ev kiraladığı mahalleler üzerinden ortalama kira birim fiyatı belirlenerek; ortalama 120 metrekare, 3+1 odalı, 3 öğrencinin barınacağı bir ev için kişi başına düşen kira maliyeti hesaplandı. 2023-2024 yılında özel yurtta kalan bir öğrencinin İstanbul’da aylık yaşam maliyeti 14 bin 583 lira olurken, 2024-2025 öğretim döneminde bu maliyet yüzde 57,17 oranında artışla 22 bin 920 liraya çıktı. Aynı hesaplama, kiralık bir evde 3 kişi yaşayan öğrenciler için 12 bin 535 liradan 18 bin 750 liraya çıktı.