İktidar ülkeyi yönetemiyor

Politika Servisi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Toprak’ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle: “Diyarbakır’da kayıp ihbarından 19 gün sonra cenazesine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran ve Tekirdağ-Malkara’da şiddet ve cinsel taciz mağduru 2 yaşındaki Sıla Bebek olayları toplumda infiale neden olurken, çocuklara yönelik ihmallerin, devlet politikalarındaki duyarsızlığın ve sahipsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Narin ve Sıla olayları gösterdi ki, Türkiye’de çocuklar sahipsiz. Ağırlıkla aile içi şiddet ve istismar kurbanı. Çocuklara karşı işlenen suçları örtbas etmede en yaygın yöntem cinayet.

ZARAR ETTİRİYOR

Pek çok ülkede ulusal varlıkların değerini artırmayı başaran varlık fonlarının aksine Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimi, bünyesindeki kamu varlıklarını zarar ettirirken değerini kelepir düzeyine düşürmüş. Yatırımlara fon sağlaması gereken TVF’nin kendisi dış borç ve fon arar hale gelmiş. Bu milli varlıkların birkaç milyar dolarlık hukuk karşılığı Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn vb. Körfez sermayesine ya da Arap fonlarına satılması, Türkiye’ye ve milletin vergileriyle 100 yılda yaratılan ulusal değerlere yapılan en büyük kötülük olacaktır.

Memur ve emekli maaşlarına yılda bir kez ve hedef enflasyon kadar zam yapmaya hazırlanan iktidarın, yaşlı ve emeklilerin huzurevi ücretlerini yüzde 360 artırması akış ve vicdanla bağdaşmayacak bir karardır. En düşük emekli aylığıyla başa baş hale gelen huzurevi ücretlerine yapılan bu zam, yaşlılara ‘öde ya da öl’ demekten farksızdır.

BESLENME YETERSİZ

Yeni eğitim yılı beslenme ve temizlik gibi hayati sorunlarla başladı. Okullarda bedava yemek uygulamasını 3 ayda kaldıran iktidar, hizmetli kadrolarına atama yapmayıp okul temizliğini haftada 3 günle sınırlandırdı. Milyonlarca öğrenci yetersiz beslenme ve salgın hastalık riskiyle karşı karşıya.”