İktidar ‘uyutma’ yasasını tartışıyor

Sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi hazırlığı iktidarı karıştırdı. 2019’da köpek popülasyonuna karşı kısırlaştırma önerisine imza atan AKP’li isimler uyutulmanın kanunda yeri olmaması gerektiğini kaydetti.

İktidarın, sokakta yaşayan köpeklerin uyutulmasını öngören kanun teklifi hazırlığı kamuoyunda infial yarattı. Türkiye’de hemen her kesim, iktidarın hazırlığına tepki gösterdi. BirGün’ün iktidar kulislerinden edindiği bilgiye göre, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi hazırlığı, AKP içinde de büyük rahatsızlık yarattı.

İktidar partisinin yetkili kurullarında gerçekleştirdiği toplantılara son dönemde sokak hayvanları tartışması öne çıktı. Buna göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem geniş hem de dar kapsamlı toplantılarda bu konuda kurmaylarından görüş istedi. Öne çıkan görüşün kamuoyuna açıklananın aksine, hayvanlardan yana olduğu öğrenildi.

PARİS ÖRNEĞİ

Özellikle 2019 yılında, TBMM Hayvan Hakları Komisyonu’nda hazırlanan ve artan popülasyona karşı sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik rapora imza atan AKP'li isimler, sokak hayvanlarının uyutulmaması konusunda görüş bildirdi. Bu isimler, hem kendileri ile çelişmemek hem de toplumsal travmalara yol açmamak adına bu görüşü ifade ettiği belirtildi. Öte yandan toplantılarda bazı isimler, aniden sokak hayvanlarının toplanması ve uyutulmasını gündelik yaşama da etkili olabileceği, “Paris’teki fareler” üzerinden anlattı.

TROLLERE TEPKİ

Sokak hayvanlarının katledilmemesini savunan AKP'li isimlerin, “Kendi trollerinden” duydukları rahatsızlık da bir diğer konu başlığı oldu. Buna göre, siyasilerin, kendi partilerince desteklenen sosyal medya ünlüleri tarafından, “Mama lobisi” olarak adlandırılmalarına tepkili oldukları da kaydedildi. Yaratılan algının aksine, sokak hayvanlarının katledilmesini savunan kesimin sosyal medyada güçlü olmadığının altını çizen AKP'li kurmaylar, “Bu düzenleme uzun vadede mutlaka partimizin aleyhine olacaktır. Biz, yaşatmayı savunmalıyız” görüşünü dile getirdi.

TTB: YAŞANANLARI KAYGIYLA İZLİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hayvan katliamına neden olacak kanun taslağı çalışmasının ardından çıkan ve bulaşıcı hastalıkların gündeme getirildiği tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. "Hayvan katliamlarına dur de!" başlığıyla sosyal medyadan yayımlanan ve önerilerin de yer aldığı açıklamada, "Ülkemizde belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz" denildi. Açıklamada, "Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız hayvanlar ile uyumlu, doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür" denilerek öneriler şöyle sıralandı:

• Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ilişkin veriler ayrıntılı biçimde paylaşılmalıdır.

• Hayvanların aşıları yapılmalı ve üremeleri kontrol edilmelidir.

• Sahiplenilmiş hayvanlara yönelik çip uygulamasındaki eksiklikler giderilmelidir.

• Hayvanlara işkence uygulayanlara ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenlere dönük cezai müeyyideler uygulanmalıdır.

• Sağlık sistemi içinde veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksiklikler giderilmelidir.

• Sağlık alanındaki kurumlar koordine edilmeli ve desteklenmelidir.