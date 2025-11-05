İktidar verileri gizliyor: CHP ülkenin yoksulluk haritası için harekete geçti

Türkiye’deki derin yoksulluk, gizlenemez boyutlara ulaştı. İktidar, 20 milyona yakın yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getiren yoksulluğu, sosyal yardım ile gizlemeye çalışsa da hemen her resmi veri ekonomik buhranın boyutunu gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise çözümü, sosyal yardım verilerini gizlemekte buldu.

Türkiye'de aşırı yoksulluk çeken hane sayısını ortaya koyan Aile Destek Programı’na yönelik veri akışını kesen Aile Bakanlığı, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının paylaşıldığı aylık istatistikleri yayımlamayı da durdurdu.

GERÇEK YOKSULLUK TABLOSU

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Aile Bakanlığı’nın sosyal yardım verilerini sansürlemesinin Türkiye’de yoksulluğun gerçek boyutlarının gizlenmesine yol açtığı” gerekçesiyle “Türkiye’nin yoksulluk haritasının” çıkarılmasına karar verildi. Haritanın, “Gerçek yoksulluk tablosunu ortaya çıkarmak ve siyasal mücadelede güçlü bir zemin oluşturmak” için kullanılacağı belirtildi.

CHP’nin Türkiye’nin Yoksulluk Haritası çalışması kapsamında 81 il ve çok sayıda ilçede yürütülen sosyal yardım faaliyetlerine mercek tutulacağı öğrenildi. Merkezi bütçeden yapılan sosyal yardımların yanı sıra CHP’li belediyelerce sağlanan sosyal yardımların da inceleneceği bildirildi. Tüm çalışmaların, “Ulusal düzeyde” bir araya getirileceği ve “Karşılaştırmalı yoksulluk haritası” çıkarılacağı ifade edildi.

İKTİDARIN YETERSİZLİĞİ

CHP Emek Bürosu koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar ile farklı bölgelerdeki yoksulluk eğilimlerinin somut verilerle takip edileceği ve “Yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında iktidarın yetersizliğinin gözler önüne serileceği” dile getirildi.

EMEK EKSENLİ POLİTİKA

Türkiye’nin yoksulluk haritası ile “İktidarın yoksulluk verilerini manipüle ederek gizleme çabasının boşa çıkarılacağını” savunan CHP’liler, “CHP, hem yoksullukla mücadelede öncü bir rol üstlenecek hem de emek eksenli sosyal politikaların inşasında güçlü bir zemin yaratacaktır” dedi.