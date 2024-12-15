İktidar yanlısına eşit yargılama bile yok

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Maraş merkezli depremlerin ardından yaşamını yitiren kişilerin yakınlarının adalet arayışı için bir araya gelerek kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, İstanbul'da dün ‘‘Deprem Yargılama Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştay’da deprem yargılanmaları hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Çalıştaya İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adem Sözüer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Canbay, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Koçak, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun da aralarında olduğu uzmanlar ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri katıldı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına konuşan Sema Ulupınar “Gelinen noktada, ne yazık ki sorumlu kamu görevlilerinin hiçbiri ceza almamış ve yargı önüne çıkarılmamıştır. Depremin ardından, idarenin ve kamu görevlilerinin sorumlulukları gerektiği gibi araştırılmamış, sorumluluklarının yerine getirilmediği durumlar göz ardı edilmiştir. Deprem sonrası yaşanan zararın kapsamını, sorumluları ve olayın dinamiklerini bilimsel ve hukuki bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, adaletin tecelli etmesine hizmet edecektir’’ dedi.

ADİL YÖNETİM YOK

İbrahim Kaboğlu da şu ifadeleri kullandı: ‘‘20 yıldan fazla süredir Türkiye’yi yönetenlerin etrafında kümelenmiş menfaat çevreleri, sözle iş adamları, sözde inşaatçılar, sözde yatırımcılar, deprem olduktan sonra takdiri ilahi gibi aymazlıklara girerek dünyevi sorumluluktan kaçmak için siyasal güçleri pekala kullanabilmektedirler, araçsallaştırabilmektedirler. Yargının bağımsızlığının derecesi özellikle hukuk devleti açısından baktığımızda, hukuk devleti hukuk önünde yöneten ve yönetilenlerin eşit bir biçimde hukukça yönetildiği bir devlettir dediğimiz halde bırakın yöneten ve yönetilenlerin eşit yönetilmesini yönetenlere yandaş olanlar ve yönetenlere yandaş olmayanlar arasında bir eşit yönetimin olmadığını pekâlâ bu deprem sonrası tanık olduğumuz adalet arayışı sürecinde çok acı bir biçimde, acı gerçek olarak görmüş bulunuyoruz.”

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BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Depremde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar görülmeye devam ediyor. Maraş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı davasında savunma yapan tutuklu müteahhit Kadir Atmaca, ‘‘6 kişi kusurludur ancak sadece ben tutuklu olarak yargılanıyorum. Asli kusur varsa adli kontrollü sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum. Asli kusur yoksa tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum’’ dedi.

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DEPREMİN HER AN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 47

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi’ne ilişkin kritik uyarılarda bulundu. 5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan ve Marmara Fayı'nın kırılacağını ifade eden Görür, ‘‘Ortalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47. Yani, 1999’dan bu yana her an olmak kaydıyla deprem olma olasılığı yüzde 47. Önce yüzde 64’tü zamanla revize edildi. KAF’ın kuzey kolu Marmara içinde kırılmak zorunda. Çünkü Doğu ve Batı’da kırılmış, ortası sismik boşluk yani kırılacak demektir’’ ifadelerini kullandı.