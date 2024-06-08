İktidar yok hükmünde

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte başlayan nöbet 5’inci gününü geride bıraktı. İktidarı uyaran DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, “31 Mart’ın mesajını alamamışsınız. Baskıya, zor kullanmaya devam ederseniz tepetaklak gidersiniz” dedi.

Politika Servisi

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasına karşı kentte başlatılan nöbet sürüyor. Ziyaretlerini sürdüren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu heyet, Yüksekova Belediyesini ve buradaki esnafları ziyaret etti.

Polislerin, bir süre partilileri kalkanlarla engellemeye çalışmasının ardından yurttaşların da tepileriyle gerçekleşen esnaf ziyaretinde kayyuma karşı öfke büyüktü.

DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Esnaf ziyareti sonrası konuşan Bakırhan, Kürt halkının bir kez daha kayyum istemediğini ortaya koyduğunu vurguladı. Bakırhan, şunları söyledi: ‘‘Kayyum bu topraklara iki dönemdir hükümet tarafından atandı ve halkımız kayyumun ne olduğunu gördü. Bunu en iyi Yüksekova halkı bilir. Yüksekova’da kayyum zihniyetinin nasıl yerel yönetimleri tahrip ettiğine, belediyeyi borç batağına nasıl batırdığına herkes şahit oldu.’’

AKP’yi uyarıyoruz ‘‘Kayyumunuzu çekin, kayyumcu anlayışınızı bitirin. Eğer bu ülkede gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız, Kürt halkının iradesi orta yerde duruyor ve konuşmaya da tartışmaya da hazırdır. Ama kayyumda ısrar ederseniz de direniriz, kayyuma izin vermeyiz. Çünkü kayyum haksız, hukuksuz bir girişimdir. Seçimde yenileceksiniz, bu annelerimizin oylarıyla yerel yönetimlerde kaybedeceksiniz, sonra diyeceksiniz ki ben bu annenin iradesine kayyum atıyorum. Hakkari’de de söyledik burada da söylüyoruz ‘‘Siz kayyum atarsanız biz direniriz, karşı dururuz, onu yok sayarız. Bir sonraki seçimde de sadece tabela partisi olmazsınız, aynı zamanda Kürt halkının ve Türkiye halklarının oylarıyla iktidardan tepetaklak gidersiniz.’’

31 MART’IN MESAJINI ALMAMIŞSINIZ

‘‘İnsanlar size 31 Mart’ta bir mesaj verdi, diyalogla ve müzakereyle sorunların çözülmesini istediklerini söyledi. Buna rağmen baskıyı, zoru, kolluğu Kürt halkının başına bela etmeye kalkarsanız da sandıkta cevabınızı alırsınız. Kayyum Yüksekova Belediyesi’ni de büyük bir borç batağına sürükledi. Yüksekova Belediyesi’nin borcu büyükşehir belediye borçlarıyla neredeyse aynıdır. Nüfusa kıyaslarsan daha büyük bir borç batağına batmış bir kent. Bu enkazı görmeyenler, bu yolsuzluğu ve usulsüzlüğü görmeyenler Kürt’e ‘Biz size kayyum atayacağız’ diyor. Biz bu kötülüğün karşısında durmaya devam edeceğiz.’’

Kayyum atama kararına tepki gösteren CHP’li vekil Sevda Erdan Kılıç, da “Demokrasiden yana olan herkesin bu zihniyete karşı ses çıkarması gerekiyor’’ dedi.

Tayyip Erdoğan’ın “Hukuk gereğini yaptı” açıklamasının hatırlatan Kılıç, demokrasiden bahseden bir cumhurbaşkanının kayyum zihniyetini ve parlamentodaki şiddeti savunmaması gerektiğini söyledi. Toplumun kutuplaştırıldığının ve bölündüğünün devam ettiğini belirten Kılıç, ‘‘Akış’a sipariş üzerine verilen 19,5 yıl hapis cezası bir siyasi hesaplaşmanın parçası. Bir toplumun görüş ve fikirlerini terörize ederek yok saymak bu ülkeye iyilik değil, kötülüktür’’ dedi. Kılıç şöyle konuştu: “Sistematik bir hal alan kayyum zihniyetinin halkın belirli bir kesimi üzerinde kullanılması da faşistliktir. Bunu seçimin hemen sonrasında Van’da yaşadık. Demokrasiden yana olan herkesin bu zihniyete karşı ses çıkarması gerekiyor. Muhalefet olarak, hukukun üstünlüğüne, demokratik kurumların güçlenmesine ve seçilmiş yerel yöneticilere saygı gösterilmesine yönelik adımlar atılmasını her zaman destekleriz. Bununla mücadele ederken de bir adım geri atmayız.’’

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MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİNİ SEÇTİ

DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye binasındaki abluka devam ederken, DEM Parti’den belediye meclis üyeliğine seçilen isimler bir araya geldi. Partinin il binasında yapılan toplantıda, kayyum yönetimini reddeden meclis üyeleri deklarasyon yayımlayarak belediye eş başkanvekilini seçti. Belediye meclisi, oy birliğiyle Belediye Eş Başkanı olan Viyan Tekçe’yi belediye eş başkan vekili olarak belirledi.

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KAYYUM SORUSUNA FOTOĞRAF ÖRNEĞİ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması sonrası başka kayyum atamaları da olacak mı sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç bu soruya, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmini indiren ve hakkında soruşturma açılan Tatvan Belediye Başkanını örnek vererek cevap verdi. Tunç,’’Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan’da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan’da da soruşturma açılmıştır’’ dedi.

Bakan Tunç ayrıca, Macaristan’da sahte Gürcistan pasaportuyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi Serdar Sertçelik’in iadesiyle ilgili İngilizce ve Macarca hazırlanan evrakların yetkili makamlara teslim edildiğini söyledi.

Bakan Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen Sertçelik’in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı atamalarına ilişkin verdiği kararı da değerlendiren Bakan Tunç, cumhurbaşkanında yetki kısıtlamasının olmadığını söyledi.

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ANTEP’TE HAKKARİ İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması Gaziantep İnsan Hakları Derneği tarafından da protesto edildi. Birçok siyasi parti ve emek meslek örgütünün de katılımıyla düzenlenen oturma eyleminde İHD Antep Şube yöneticisi Cengiz Tunç konuştu. Tunç, ‘‘Siyasal iktidarı demokratik ve barışçıl bir geleceğin inşası için bu kritik süreçte sorumluluk içerisinde davranmaya, geçmişten ders çıkartarak Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyumu geri çekmeye, demokratik ve evrensel hukuk değerlerine dönmeye davet ediyoruz’’ dedi.