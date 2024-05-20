İktidar yürüyüşü başladı

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘Büyük Gençlik Yürüyüşü’ne katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada ‘‘Bir ülkedeki dört gençten üç tanesi ‘İmkânı bulursam yurt dışına giderim, dönmem’ diyorsa beka sorunu oradadır’’ dedi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

‘‘Gerçek beka sorunu şudur. Bir ülkedeki dört gençten üç tanesi, imkanı bulursam yurt dışına giderim, bir daha dönmem diyorsa işte beka sorunu oradadır. 31 Mart’ta teşekkür konuşmasında söyledim. Değerli arkadaşlar sadece bizler değil. Hangi görüşten olursa olsun gençler bir daha düşünmeye, bir seçim daha beklemeye, Türkiye’nin geleceğinden umudu kesmemeye karar verdiler.

Bugün beka sorunu var diyenler çok övündüklerine baksınlar, işgal kuvvetleri İstanbul’a gelince o işgal donanmasına kırmızı halıları sererken onları saraylarda ağırlarken, sıkışınca Yıldız Sarayından İngiliz zırhlısına kaçarken bizim peşinden gittiğimiz yanındaki yavere ‘geldikleri gibi gidecekler’ diyordu.

Bizim görevimiz seçimden kimsenin kaybetmeden çıktığını bilerek, asla zafer sarhoşluğuna kapılmadan, bu ülkenin ortak geleceği için, hep birlikte çalışarak, didinerek, arkadaşlarımızı ikna ederek, bir büyük mücadeleyi vermek zorundayız. Buradan Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahat ahından kendisine söz veriyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz. Buraya partinizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Gençler bugün 47 yıl sonra Ata’nın huzurunda ilk kez birinci parti olarak geldik. Bu yürüyüş iktidar olana kadar sürecek. Yoruluruz demeyin, çünkü o diyor ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Büyük iktidar yürüyüşünü sadece partimizin değil onu seven, ona inanan, onun izinden giden herkesin, Türkiye ittifakının, Türkiye Cumhuriyetinin gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.’’

ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ’NDE

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda dolayısıyla Anıtkabir’e gitmemesi ise dikkat çekti. Gençlik kutlamasına katılmayan Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.