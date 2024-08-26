İktidara adeta para basıyor

Yükseköğretimde hemen her dönem öğrenciler, barınma krizi ile karşı karşıya bırakıldı. KYK yurtlarının kapasitesi mevcut öğrenci sayısını karşılamaya yetmezken yüksek kiralar ve fahiş özel yurt ücretleri öğrencileri çaresiz duruma getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtların kapasitesinde yıllar itibarıyla yaşanan artış, “Her ile bir üniversite” politikası ile çarpıcı şekilde artan üniversite öğrencisi sayısını yakalayamadı.

KYK yurtlarındaki tek sorun kapasite yetersizliği olmadı. Devlet yurtlarında kalan çok sayıda üniversite öğrencisi, “Doymuyoruz, kendimizi güvende hissetmiyoruz” sözleriyle yurtların içinde bulunduğu durumu özetledi.

YURTLARDAN FAHİŞ GELİR

Temizlik sorunu, sağlıksız yemekler ve özel alan eksiklikleri ile gündeme gelen KYK yurtlarından elde edilen gelir ise “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” yorumlarına yol açtı. Çok sayıda eksikliğin bulunduğu yurtlardan yalnızca 7 ayda 2 milyar TL’ye yakın gelir elde edildiği belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Temmuz 2024 döneminde KYK yurtlarındaki öğrencilerden toplanan 1 milyar 791 milyon 133 bin TL, merkezi bütçeye aktarıldı.

KYK yurtlarından ocak-temmuz döneminde edilen gelir, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak-Şubat: 403 milyon 22 bin TL

• Mart-Nisan: 614 milyon 323 bin TL

• Mayıs-Haziran: 252 milyon 251 bin TL

• Temmuz: 521 milyon 537 bin TL

YÜZDE 28’LİK ARTIŞ

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden toplanan ve Ocak-Temmuz 2024 döneminde merkezi bütçeye aktarılan parada 2023 yılının aynı dönemine oranla yaşanan değişim de dikkati çekti. Buna göre, 2023 yılının ocak-temmuz döneminde KYK yurtlarından 1 milyar 396 milyon 919 bin TL gelir sağlandı. KYK yurtlarından toplanan parada bir yılda yaşanan değişim, yüzde 28 olarak kaydedildi.

ÖĞRENCİLER ŞİKÂYETÇİ

Üniversite okumak için ailesinden yanından ayrılarak gittiği kentte KYK yurtlarında kalan öğrenciler, devletin kendilerine sağladığı imkânların yetersizliğinden yakınıyor. Öğrenciler, özel alanlarının olmadığını, kötü, hijyensiz koşullarda barındıklarını ve sağlıksız yemekler yediklerini söylüyor. Geleceğe umutla bakmak istediklerini belirten öğrenciler, “Temel yaşam hakkımız olan barınma ve beslenme ihtiyacımızın iyileştirilmesini istiyoruz” diyor.