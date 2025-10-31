‘İktidara hazırız’ mesajı

38’inci Olağan Kurultay’ın iptali tehdidinden kurtulan CHP’de 39’uncu Olağan Kurultay için geri sayım başladı. İl kongreleri sürecinde 20’ye yakın il başkanının değiştiğini belirten parti kurmayları, saatlerin 39’uncu Olağan Kurultay’a kurulduğunu söyledi.

CHP’de, 34 kentte il kongreleri tek adayla geçildi. İlçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük kurultay için hazırlıklara başlandı.

ÇARŞAF LİSTE

CHP’liler, 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultayı, “Partinin ilk defa son seçimlerin birinci partisi olarak gireceği kurultay” olarak nitelendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olmasının beklendiği kurultayda parti yönetiminin çarşaf liste yöntemiyle belirleneceği belirtildi.

Kurultay davası tartışmaları nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü kurultaylarda Parti Meclisi’nin bir yarış ile belirlenmediğinin altını çizen CHP kaynakları, “Bu kez çarşaf liste yöntemiyle Parti Meclisi, katılımcı şekilde belirlenecek” yorumunu yaptı. Bu kapsamda CHP’de yeni dönemin Parti Meclisi’nde önemli değişiklikler olabileceği dile getirildi.

GÖLGE KABİNE

CHP’nin, “Gölge kabine” uygulamasını da sonlandıracağı bildirildi. Parti Meclisi’nde yaşanacak değişikliğin ardından partinin karar organlarından Merkez Yönetim Kurulu’nun yapısının da değiştirileceği ifade edildi. CHP’nin 24 üyeden oluşan MYK’sinde üye sayısının düşürüleceği kaydedildi. CHP'de genel başkan yardımcılarının, “Gölge bakanlıklar” yerine, önceki dönemlerdeki gibi, “Hukuk, medya, parti örgütleri” gibi temel alanlarda görev yapacağı öğrenildi.

Bazı parti kurmayları Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne kaydırılacak.

CHP’liler, 39’uncu Olağan Kurultay’da verilecek mesajlarla ilgili de konuştu. 19 Mart itibarıyla gerçekleştirilen mitinglerde, tutuklu belediye başkanlarına yönelik itirazların yanı sıra toplumun dezavantajlı kesimlerinin sorunlarının da gündeme taşındığını ifade eden partililer, “Şimdi sıra sorunlara yönelik çözüm önerilerinde. Parti programımızla sorunları nasıl çözeceğimizi halka anlatacak ve ‘İktidara hazırız’ mesajı vereceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.