İktidara karşı birlik mesajı

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir dizi temasta bulundu. Önceki gün CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşen İmamoğlu’nun “Millet Cephesi” tarifiyle iktidarın, “İç Cephe” söylemine karşılık vermek istediği bildirildi. İmamoğlu’nun temaslarına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, kayyum darbesine karşı muhalefete "birlik olunması gerektiği" mesajının verildiğini söyledi. İktidarın devlet imkanlarıyla kurduğu oyuna karşı halkın, her görüşten partinin bir arada olacağı bir millet cephesinin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Ankara temasları ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik İmamoğlu ve Yavaş arasında yaşandığı iddia edilen gerilime karşı da mesaj verilmek isteniyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun, “Birlikteyken kazandığının bilincinde olan siyasetçileriz” sözlerinin altı çizildi.

KAYYUM HAZIRLIĞI

İmamoğlu’nun TBMM’de siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde, “Kayyumlara karşı hazırlanan yasa teklifinin de” gündeme geldiği öğrenildi. İlk önerinin, hukuk dışı kayyum uygulamalarının önünü kapayacak uygulamaların hayata geçirilmesi, Belediye başkanının görevden alınması durumunda da belediye meclisinden yeni bir başkan seçilmesi yönünde olduğu bildirildi. Ekrem İmamoğlu’nun da Türkiye Belediyeler Birliği’nin iktidarın kayyum politikalarına karşı önerilerini TBMM’de temsil edilen partilerin kurmaylarıyla paylaştığı ifade edildi.