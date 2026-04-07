İktidara "Milli iradeye çöküyorsunuz" diye tepki gösteren İmamoğlu: Türkiye’nin muhafızı olma zamanıdır!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere yönelik operasyonlar ve kültürel varlıkların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi konusunda iktidara tepki gösterdi. "Milletin malına, mülküne, parasına, diplomasına çöküyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Siz böyle yaptıkça huzur, barış, güven çöküyor" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklama şöyle:

"Milli iradeye çöküyorsunuz.

Milletin belediyelerine çöküyorsunuz.

İstanbul’un, İzmir’in malına çöküyorsunuz.

Milletin malına, mülküne, parasına, diplomasına çöküyorsunuz.

Daha kötüsü: Siz böyle yaptıkça,

adalet çöküyor,

ekonomi çöküyor,

eğitim çöküyor.

Huzur, barış, güven çöküyor!

Millete ait olan her şeyi kendine ait zanneden zihniyet; yüzyılın hukuksuzluğunu ve arsızlığını Türkiye’ye yaşatıyor.

Aklı, cesareti, azmi ve kararlılığı kuşanma zamanıdır.

Cumhuriyetin, demokrasinin, Türkiye’nin muhafızı olma zamanıdır!"