İktidara saraylar, halka rutubetli ev

AKP iktidarında, “Saraylar ülkesi” haline getirilen Türkiye’de milyonlarca yurttaş duvarı çatlak, sıvasız evlere mahkûm edildi. 2023 yılında 20 bin 846 olarak tespit edilen bakımsız hane sayısı, 2024’ün ilk çeyreğinde 24 bin 58’e yükseldi.

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. Giderek artan yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışan iktidar, kamu kaynaklarından yaptığı harcamaları ise hiç azaltmadı. Yurttaşın içinde bulunduğu darboğaz, 640 milyon TL maliyetli Gökova Yazlık Sarayı'nın, 125 milyon TL maliyetli Ahlat Köşkü’nün, 1,3 milyar TL maliyetli Beştepe Sarayı'nın yapımına engel olmadı.

Saraylar için yapılan fahiş harcamalar Hazine’yi alt üst ederken yurttaş ekonomik krizin yükü ile baş başa bırakıldı. Aile Bakanlığı’nın verileri de yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlığı, “Barınma Yardımları” verisi, iktidar ile yurttaş arasındaki ekonomik makasın giderek açıldığını ortaya koydu. Verilere göre, yüz binlerce yurttaş eski, bakımsız ve oturulamayacak evlerde yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. 2023 yılında 20 bin 846 olan oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirlenen hane sayısı, 2024’ün Ocak-Mart döneminde 24 bin 58 olarak gerçekleşti.

Saha taramaları ile belirlenen oturulamayacak derecede eski ve bakımsız hane sayısında yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. 2019-2024 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 22 bin 413

• 2020: 23 bin 498

• 2021: 30 bin 363

• 2022: 26 bin 688

• 2023: 20 bin 846

• 2024 (Ocak-Nisan): 24 bin 58

YOKSULLUĞA SIVA

Oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu tespit edilen haneler için yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde yoksul hanelere evlerini, “Oturulabilecek duruma getirmeleri” için 234 milyon 405 bin TL’lik yardım yapıldı.