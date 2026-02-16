İktidara sürpriz eleştiri: MÜSİAD "böyle olmaz" dedi

Uzun yıllardır AKP iktidarını en fazla destekleyen derneklerden biri olan MÜSAİD’dan ekonomiye dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’de fiyatlamaların kontrol edilmediğini söyleyerek ekonomik gidişat hakkındaki görüşlerini aktardı.

“Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok” diyen Özdemir, enflasyonun artık sıkı para politikası ya da Merkez Bankası’nın yaptığı açılımlarla geriye gidecek noktayı geçtiğini ifade etti.

Nefes’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Özdemir, “Ülkemizde son 2-3 yıldır uygulanan sıkı para politikası seçim öncesinde karamsar hava, şişirilmiş maliyetler belli bir köpük vardı. Program o köpükleri aldı. Bu saatten sonra sıkı para politikasıyla, kemer sıkmakla, finansmanı daraltmakla sonuç alınacak yerler değil. Çünkü problemler kronik” vurgusu yaptı.

“ARTIK YAPISAL PROBLEMLERE ÇÖZÜM BULMAK LAZIM”

Özdemir şunları kaydetti:

“Enflasyon artık sıkı para politikası ya da Merkez Bankası’nın yaptığı açılımlarla geriye gidecek noktayı geçti. Ülkemizde fiyatlamaları kontrol etmediğimizi düşünüyorum. Hiçbir kurum maliyet temelli fiyatlamayı çalışmıyor.

Mal ve emtialarda enflasyon yüzde 17’lere kadar düşmüş. Ama sen kirada ve gıdada bunu aşağıya çekemedikten sonra yapabileceğin bir şey yok. Artık yapısal problemlere çözüm bulmak lazım.

Enflasyonu düşürmede Sanayi, Tarım, Ticaret, Hazine ve Maliye bakanlıklarının birbiriyle haberleşen politikalarının olması gerekiyor.

Sistem içinde üretim yapan, belli nedenlerle kendini çeviremeyen ama piyasaya lazım olan şirketler var. Bunların batırılması doğru değil. Çok fazla faaliyet yapmayıp yüksek cirolar yapanlar var onlara da bakmak lazım.”