İktidara yakın gazete duyurdu: "2026’da vatandaşlık maaşı geliyor" iddiası

AKP’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği 'vatandaşlık maaşı' uygulamasının, yeni yılda pilot olarak hayata geçirileceği öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacak. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek.

Yandaş gazetenin haberine göre; 'Vatandaşlık maaşı' uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek.

Söz konusu haberde şu ayrıntılar yer aldı:

"Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

ÖNCE PİLOT OLARAK SEÇİLEN İLLERDE BAŞLAYACAK

Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

2026 yılında başlatılacak uygulama önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacak. Daha sonra uygulamanın çıktılarından yola çıkılarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısı oluşturulacak."