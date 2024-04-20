İktidara yakın İHA'dan dikkat çeken haber: AKP'yi eleştirdiler

31 Mart yerel seçimlerinde kan kaybeden iktidara yakın medya kuruluşlarından İhlas Haber Ajansı (İHA), okurlarına dikkat çeken bir haber servis etti. İHA'nın "Türkiye’nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı" başlıklı haberinde AKP'ye yönelik eleştiriler yer aldı.

birgun.net

Türkiye 31 Mart günü yeni yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Tarihi bir seçime imza atan CHP, 47 yıl sonra seçimi birinci parti olarak bitirdi. Hezimete uğrayan AKP ise çok sayıda seçmen kaybetti, ikinci parti konumuna düştü.

Çok sayıda il ve ilçede zafer kazanan CHP, kan kaybeden iktidarın Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri olarak nitelendirdiği İzmir, İstanbul ve Ankara'da da farkla galip geldi. İktidar ve yandaş basın seçim öncesi algı yaratmaya çalışsa da CHP, çok sayıda bölgede AKP'nin elinden belediyeleri almayı başardı. AKP'nin kan kaybına ana sebep olarak ekonomik kriz gösterilirken; işçi, emekli ve memur maaşlarında yeterli artış yapılmaması ve yüksek enflasyon tepki oylarına neden oldu.

AKP'nin neden oy kaybettiğine ilişkin yorumlar devam ederken iktidara yakın medya kuruluşlarından olan İhlas Haber Ajansı (İHA) ise bugün dikkat çeken bir "özel haber" servis etti.

Işıkçılar Cemaati'nin İHA'sının "Türkiye’nin en büyük barajının yapıldığı ilçede, iktidar baraj altında kaldı" başlığıyla okurlarına servis ettiği haberde, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle yaşanan yıkıma dikkat çekilerek, yapılan ilk seçimlerde yurttaşların CHP'yi tercih ettiğine vurgu yapıldı. Haberde, ilçedeki birçok yatırıma rağmen AKP'nin kaybetmesinin tepki oyundan kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan haberde CHP'li Başkan Barış Demirci'nin de görüşlerine yer verildi. İlçede yaşayanların da tepkilerine yer verilen haberde, yurttaşın iktidara yönelik eleştirilerinin haberde yer alması dikkat çekti.

"DEVLET İSTEDİĞİNİ ALDI AMA VATANDAŞ ALAMADI"

Bir yurttaş, "Bir çok mağduriyetler var. Burada iktidar yatırımlarında vatandaşa birebir ulaşılamamış olabilir diye düşünüyorum. Yusufeli hem fizikken baraj altında kaldı. Siyaseten de baraj altında kalma durumu yaşandı" derken, bi yurttaş da "Devlet Yusufeli barajı yaparak istediğini aldı ama vatandaş istediğini alamadı" eleştirisi yaptı.

İHA'nın servis ettiği iktidar eleştirili haber şöyle: