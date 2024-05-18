İktidara yakın vakıfların euro aşkı: 1,4 milyon euroluk hibe

İktidara yakınlığıyla bilinen ve yönetimlerinde AKP’li isimlere yer verilen TÜGVA, TÜRGEV, Etnospor ve Diyanet Vakfı’na 2021-2024 döneminde toplam 1,4 milyon euroluk hibe verildi. AB Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajans tarafından verilen hibe desteğinden en çok yararlanan vakıf, 711 bin euro ile TÜGVA oldu

Mustafa BİLDİRCİN

İktidara yakınlıkları ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla sıkça gündeme gelen vakıflara Avrupa Birliği Projeleri kapsamında verilen hibe tutarları dudak uçuklattı. TÜGVA, TÜRGEV, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Diyanet Vakfı’nın Türkiye Ulusal Ajansı’ndan on binlerce euroluk yeni hibe aldığı ortaya çıktı.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, 2021-2024 döneminde Erasmus ve Gençlik Programları kapsamında hibe desteği verdiği vakıflar belirlendi. Ajansın verileri, iktidara yakınlıkları ile bilinen vakıfların aldığı hibe desteğinin büyüklüğünü ortaya koydu.

VAKIFLARA EURO YAĞIYOR

Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 2021-2024 döneminde ajanstan dokuz kere hibe aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen ve “Kamuda torpil listesi” iddiasıyla gündeme gelen TÜGVA’ya sağlanan hibenin toplam tutarı, 711 bin 212 euro olarak kayıtlara geçti.

Yönetiminde Fatmanur Altun, Esra Albayrak ve Mevlüt Uysal gibi isimlerin yer aldığı TÜRGEV de hibe desteği alan kurumlar arasında yer aldı. TÜRGEV’in beş projesine toplam 420 bin 237 euro hibe sağlandı.

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu da euroya boğuldu. Vakfın, gençlik projeleri kapsamında ajanstan 272 bin 616 euroya hibe aldığı öğrenildi.

DİYANET VAKFI DA LİSTEDE

Hemen her yıl milyarlarca lira gelir elde etmesine karşın denetlenmeyen ve “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın da hibe desteği aldığı görüldü. Vakfın 2021 yılında gerçekleştirdiği bir proje kapsamında 45 bin 870 euro hibe desteği aldığı belirtildi.

PROJELER

İktidara yakınlığıyla bilinen ve yüz binlerce euroluk hibe verilen vakıfların, “Hibeye hak kazanan” bazı projeleri şöyle sıralandı:

>> Diyanet Vakfı: Gençliğe Yönelik Çalışmalar için Kurumsal Kapasite Geliştirme

>> TÜGVA: Gençlik STK’larında Dijital Dönüşüm Yoluyla Kapasite Geliştirme

>> TÜGVA: STK Operasyonel Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Geliştirilmesi

>> TÜRGEV: STK Operasyonel Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Geliştirilmesi