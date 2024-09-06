İktidara yakınlığıyla bilinen Betimar'dan seçim anketi: CHP arayı açıyor

Betimar araştırmanın 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa' başlıklı anketinin sonuçlarına göre CHP AKP'ye 5 puan fark atıyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, iktidara yakınlığıyla bilinen anket şirketinin araştırma sonuçlarını bugünkü köşesine taşıdı.

26 ilde 1500 kişiyle yapılan ankette katılanların politik tutumları şöyle:

Muhafazakar yüzde 12.5; Müslüman/İslamcı yüzde 21.3; Atatürkçü/Laik yüzde 24.8; Türk Milliyetçisi yüzde 21.1; Kürt Milliyetçisi yüzde 1.9; Demokrat/Sosyal Demokrat yüzde 7.5; Diğer yüzde 6.1; Cevap Yok yüzde 4.9.

Araştırmada sorulan "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar:

CHP yüzde 31.1

AKP yüzde 26.3

MHP yüzde 8.7

DEM Parti yüzde 7.6

Yeniden Refah Partisi yüzde 5.7

Zafer Partisi yüzde 3.4

İYİ Parti yüzde 2.6

Oy kullanmayacağım yüzde 4.6

Kararsızım yüzde 4.4

Cevap yok yüzde 1.4 / Geçersiz oy atacağım yüzde 0.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

CHP yüzde 34.7

AKP yüzde 29.4

MHP yüzde 9.9

DEM Parti yüzde 8

Yeniden Refah Partisi yüzde 6.5

Zafer Partisi yüzde 3.9

İYİ Parti yüzde 3.2

Diğer yüzde 3.5

Araştırmada, ayrıca, "CHP'de yapılacak bir genel başkanlık seçiminde kim kazanır?" sorusu soruldu. Soruya verilen yanıtların sonucu ise şöyle oldu:

Özgür Özel yüzde 35.8

Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği aday yüzde 23.6

Mansur Yavaş’ın desteklediği aday yüzde 16.9

Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği aday yüzde 4.3

Diğer yüzde 2

Bilmiyorum/Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 17.4

Ankette "Özgür Özel’in, normalleşme adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, ileride sizce CHP’de bir genel başkan krizine yol açar mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verildi:

Evet yol açabilir yüzde 35.1 / Hayır yol açmaz yüzde 52.5