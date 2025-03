İktidarda kalamayacaksınız

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda partilileriyle bir araya geldi. Toplantıya, 8 Mart Dünya Emekli Kadınlar günü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen kadınlar katıldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Türkiye’deki geniş tanımlı adın işsizliğinin yüzde 38’e ulaştığının altını çizen Özel, “Kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin en önemli kanıtı bu ver. 2024 yılını 445 kadın cinayeti ile kapattık. 2025’in iki ayında sayı 64’ü buldu bile. CHP iktidarında, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe alacağız. İktidar olduğumuz gün bunu hatırlatacağız” dedi.

CHP’li Özel, gündemdeki konulara yönelik ise şunları kaydetti: “Bu memleketi yıldırmak, umutsuzluğa sürüklemek isteyenler var. Bir yanda rapora korsan diyen Adalet Bakanı koltuğunda otursun. Bir yanda, ‘10 gün içinde sorumlular açığa çıkacak’ diyen İçişleri Bakanı koltuğunda otursun. Kültür ve Turizm Bakanı koltuğunda otursun. Erdoğan’a sesleniyorum, bu işin siyaseti olmaz, sorumlu olanlardan hesap sorulmadan vicdanlardaki ateş sönmez.

MADIMAK KATLİAMI

Madımak’ta 35 canımızı yakarak öldürenlere yapılan mücadele içimizi yakmaya devam ediyor. 2023 yılında başvuru yapan sanıklardan birisinin başvurusu sonuç verdi. AYM’nin, ‘İyi halden yararlanabilirler’ kararı üzerine, bazı sanıkları zaman aşımından yararlandırdılar. Şubat ayında 29 caniden 23’ünü serbest bıraktılar, altı suçlunun da tahliye edilmesi bekleniyor. Erdoğan görünen o ki Kartalkaya’da da Madımakta da yakanlardan yana. Biz ise yananların tarafındayız.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye, bir Ramazan ayına boynu büyük girmiştir. TÜİK enflasyonu yüzde 40 açıklıyor. Oysa ENAG, enflasyonu TÜİK’in tam iki katı, yüzde 80 bulmuş. AKP’ye ve MHP’ye oy veren, TÜİK’in açıkladığı fiyatlarına göre maaşlarına zam alanlara sesleniyorum. Geçen sene bugün 50 TL olan mal, bugün 70 TL ise TÜİK haklı, 90 TL ise ENAG haklı. Hesabı kitabı kendiniz yapın. Bu hesap, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye maliyetidir. Türkiye’nin dört bir yanında ucuza et için kuyruğa girenler, sandık geldiğinde sandık kuyruğuna girecek ve bu iktidarı gönderecek.

ÇAYIRHAN MADENCİLERİ

1987 yılında Çayırhan’da maden açıldı. Gayet karlı şekilde işletilirken bundan 20 yıl önce maden, özelleştirildi. Özelleştirmenin günü bitti, altın yumurtlayan tavuk kafese döndü. Bu iktidar, bir kez daha Çayırhan’ı özelleştirmeye niyetlendi. Madenciler yürüdüler, eylem yaptılar, açlık grevi yaptılar ve bu işi durdurdular. CHP olarak, bundan sonra da madencileri desteklemeye devam edeceğiz.

∗∗∗

ERDOĞAN İLE OLMAYIZ

Belediye başkanlarımız Ahmet Özer ve Rıza Polat’ın yanına Alaattin Köseler başkanımızı da yolladılar. Köseler’in suçu, AKP’li bir belediyeyi CHP’li belediye yapmak. Gece yarıları yapılan bir aramayla başlayan, 65 yaşında seçilmiş belediye başkanını dört gün nezarette tutan, Adliye’ye götürüp tutuklayan zihniyete soruyorum. Bunu yapmakla iktidarda kalabileceğini düşünüyorsan avucunu yalarsın.

İstanbul’da 35, Ankara’da ise Melih Gökçek ile ilgili 95 yolsuzluk dosyası var. Bunları konuşan var mı? Bundan sonra buradan konuşacağız arkadaşlar.

KÜRT SORUNU

Erdoğan, bu sorunu inkâr ermiş bir siyasetçidir. CHP, tüm meselelerin demokratik yollardan çözülmesini destekleyen bir parti. Bu yüzden süreci çok yakından takip ediyoruz. Her ne kadar CHP, DEM’e saygı duyarken CHP’yi terör ile suçlasalar da biz bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi gerektiği ısrarımızı tekrar ediyoruz. Kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıkların bu milletten izlenmesi istense de bu milletin her şeyden haberi olduğunu bildiklerini biliyoruz. CHP olarak, böyle bir süreç doğru, samimi ve yürütülmeli diyoruz. Bu ülkede gazeteciler, Gezi tutuklukları içerideyken, OHAL dönemi uygulamalar buradayken ağzını her açana terörist deniyorken bu ülkede bir çözüm mümkün olmaz. Eğer çıkar ilişkilerine dayalı bir ilişki olursa bunun alnında kim kazanır bilinmez ama Türkiye kaybeder. 2015’te doğru bir süreç yönetilseydi ağlayan analar olmazdı. Eğer samimi bir iş yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılacak. Erdoğan’ın çıkarına yapılacak pazarlıkların kıyısında köşesinde olmayız. Ama samimi şekilde bu ülkenin demokratikleşmesi için adım atılacaksa CHP olması gereken yerde olacak."