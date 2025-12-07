İktidardan "Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşecek" iddiasına yanıt: Atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Baxewan'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin görüşmek için anlaştıkları yönünde iddiasının ardından iktidar kanadından açıklama geldi.

İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, konuya dair açık bilgi vermedi ancak "atfedilen görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır" dedi. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır" ifadesini kullandı.

Duran'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Baxewan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın SDG Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmesi yönünde planlar olduğunu iddia etmişti. Baxewan, şöyle yazmıştı:

"Bir: Erdoğan ve General Mazlum çok yakın bir zamanda bir araya gelmek için adım attı ve her iki taraf da bunun hem Kürtlerin hem de Türklerin çıkarına olduğuna inanıyor.

İki: Irak Kürdistan Bölgesi, ortaya çıkan bu yeni durumda belirleyici bir role sahip.

Üç: General ile Erdoğan’ın görüşmesinden sonra, General ile Başkan Apo’nun (Abdullah Öcalan) görüşmesi de planlamada yer alıyor.(...)"