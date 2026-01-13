İktidardan kara ve bahis açıklaması: "Adalet Bakanlığı çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

Yılmaz, AKP Genel Merkezinde, gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda gerçekleştirdiği sunuma ilişkin soru üzerine Yılmaz, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgeyle Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ilgili kurumlara iletildiğini hatırlattı.

"OCAK AYI İÇİNDE İLK İZLEME TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ"

Yılmaz, planda 71 eylemin yer aldığını ve her kurumu kapsadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her kurum kendi eyleminden haberdar oldu ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığın da bir koordinatör kurumu var. 2 ayda bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında bir izleme toplantısı yapılıyor. 4 ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme toplantısı yapıyoruz. Ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. Burada atılan adımlar var. O adımları değerlendireceğiz ve eylem planının nasıl gittiğine bakacağız."

Parti olarak bu konularda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Çünkü bu işin bir arz tarafı, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık, suçun önlenmesi, sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Yani insanların bu tür bağımlılıklara girmemesi. Burada milli eğitimden medyadaki kamu spotlarına, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olaya sahiplenmesi gibi birçok alt başlık ve çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan inşallah kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki gerekli talimatlarıyla bütün çalışmaların bu noktaya getirildiğini, toplantıda ifade edilen fikirlerle, eylem planını geliştirerek uygulamaya devam edeceklerini belirterek, hukuki açıdan caydırıcılığın artırılması için Adalet Bakanlığının çalıştığını bildirdi.