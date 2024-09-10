İktidardan metro projelerinde belediyelere çifte standart

Muhalif belediyelerin metro ve hafif raylı projeleri için engeller çıkaran iktidar, AKP'li belediyelerin olduğu kentlerdeki raylı sistemlerinin yapımını Ulaştırma Bakanlığı’na devrediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidarın çifte standartlı tutumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Son yerel seçimlerinde 14 büyükşehir belediyesi ile 51 il belediyesinin CHP tarafından kazanılmasının ardından, iktidar muhalif belediyeleri çalıştırmamak için üst üste adımlar atıyor.

Ama aynı iktidar, belediyelerin metro ve hafif raylı projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bitirilmesi için üst üste kararlar çıkarıyor.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro ve hafif raylı sistemlere ilişkin projelerine engel üzerine engeller çıkaran iktidarın tutumuna karşın, kredisi hazır ama iktidar tarafından kullanımı onaylanmadığından öz kaynaktan yapımına devam edilen bu projeler için yeni kredi onayı da Hazine’de bekliyor.

İktidarın bu tutumundan milyonlarca kişi mağdur olurken, iktidarın AKP'li belediyelerin olduğu kentlerdeki raylı sistemlerinin yapımını bakanlığın devralmasına yönelik aldığı kararlar dikkat çekiyor. Bunun son örneği Samsun’daki Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Tramvay Hattı projesi oldu. Hattın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi.

KONYA’YI DA BAKANLIK YAPACAK

Bu yıl içinde, 5 Nisan’da Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı projesi, yerel seçimden hemen önce de; Bursa Üniversitesi Görükle Uzatma Hattı, Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı Birinci Aşama, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait proje kapsamındaki Adapazarı Serdivan Raylı Sistem Hattı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait raylı sistem hattı projelerini bakanlık üzerine almıştı. Yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait raylı sistem hatlarına araç alımlarıyla ilgili konular için bakanlık devreye alınmıştı

ÇİFTE STANDART

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, projelerdeki çifte standardı Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, şunları söyledi:

“Ülkemizin her noktasına eşit ve adil hizmet gitmesi çok önemli. Ama uygulamalar gösteriyor ki, son yerel seçimden başarıyla çıkan belediyelerimizin elini kolunu bağlamak için her şeyi yapıyorlar. İktidar, sizin belediyeleriniz, bizim belediyelerimiz diye bir ayrım yapıyor. Muhalefet belediyelerine ‘yağmurlu havada su yok’ anlayışıyla hareket ediyor. Hatırlatmak isterim, bu iktidar yerel seçim öncesinde vatandaşı ‘hizmet gelmez’ diye tehdit etmişti. Biz bunları zaten biliyoruz. Ama bir de belediyelerimizin ulaşım konusunda, özellikle metro ve hafif raylı sistem gibi önemli projelerine onay vermeyerek, ya da dış kredi kullanma başvurularına imza vermeyerek belediyelerimizi, dolayısıyla hizmet bekleyen vatandaşlarımızı cezalandırma yoluna gidiyor. Bu tür uygulamalar AKP’nin adında olan adaletin, belediyeler arasında yaptığı ayrımcılıkla aslında olmadığının ve vatandaşlarımızı cezalandırdığının açık bir göstergesidir. Projelere onay vermeyerek, aslında CHP’yi cezalandırdığını zannediyorlar ama o kentte yaşayan AKP’ye, MHP’ye gönül vermiş, oy vermiş vatandaşlarımızı da cezalandırmış oluyor.”