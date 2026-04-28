İktidardan seçim hazırlığı: Emekli maaşı ve asgari ücret değişiyor

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye gelirken, asgari ücret ise 28 bin 75 TL’ye yükseltildi. Ancak maaşlara gelen zam emekli için de dar gelirli için de 35 bin TL açlık sınırı karşısında dertlere derman olamadı.

3 ayda ise emekli ve asgari ücretlinin maaşındaki kaybı yüzde 10,04 oldu.

Türkiye siyaseti, 2027 yılında yapılması muhtemel bir erken seçim senaryosuna odaklanırken, ekonomi tarafında da hareketli günler yaşanıyor.

AMAÇ YENİDEN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden adaylık yolunu açması beklenen bu süreçte, uzun süredir uygulanan "sıkı para politikası" yerini daha esnek bir seçim ekonomisine bırakmaya hazırlanıyor.

Bu süreçte emekli ve asgari ücretli için uygulanan refah payı düzenlemeleri rafa kaldırılmış, ücret artışları sadece enflasyon farkı ile sınırlı tutulmuştu.

Gazeteci Hilal Köylü’nün haberine göre; asıl plan asgari ücretliye Haziran ayında bir seyyanen zam yapmaktı.

Ancak bölgedeki jeopolitik gerilimler (İran-İsrail gerginliği gibi) ve ekonomideki küresel dengeler, bu planın yıl sonuna sarkmasına neden oldu.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Erdoğan'ın, Bakan Şimşek ile yaptığı son görüşmede seçim hazırlıkları kapsamında sürecin hızlandırılması talimatını verdiği belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan "güçlü hazırlık" planının detayları ise şöyle:

Asgari ücretliye enflasyon farkına ek, %20 seyyanen zam. Alım gücünü seçime kadar korumak ve destek kazanmak.

Emeklilere askıya alınan 'Refah Payı' uygulamasına geri dönüş. Enflasyon farkının üzerinde bir artışla toplumsal memnuniyeti artırmak.